El director de Song Sung Blue, Craig Brewer, dice que los estudios siguieron rechazando la película

Antes de que comenzara el rodaje el “Canción cantada azul» craig cervecero reunido Hugh JackmanKate Hudson y el resto del elenco del drama musical juntos para leer el guión. Se esperaba que los actores pasaran horas afinando sus actuaciones y ensayando escenas clave. En cambio, Brewer se acercó a sus dos estrellas y les dio algunas notas evocadoras.

“Le dije: ‘Kate, me vendría bien un poco más de sol y Hugh, me vendría bien un poco más de lluvia’”, recuerda Brewer. «Estoy muy interesado en que interpreten eso como quieran».

A lo largo de su carrera, Brewer ha trabajado con algunos actores formidables, desde Terrence Howard (“Hustle & Flow”) hasta Samuel L. Jackson (“Black Snake Moan”) y Eddie Murphy (“Dolemite Is My Name”), y cree que lo más importante que puede hacer como director es dar un paso atrás y dejar que sus estrellas hagan su magia.

«Harán bromas sobre mi dirección, porque es un poco divertido», admite Brewer. “Me acerco y digo: ‘Kate, creo que estás gritando a las nubes, pero creo que es más bien una oración’. Y luego ella sonreirá y me iré. Estoy siendo como Sam Phillips, quien descubrió a Elvis, Johnny Cash, BB King y Howlin’ Wolf. Todo su asunto era que tienes el talento frente a ti. No lo arruines. Asegúrate de que los micrófonos estén en el lugar correcto y que el baterista pueda mantener el ritmo. Pero de lo contrario, tienes que capturar esta energía que está justo frente a ti”.

Lo que sea que esté haciendo, parece estar funcionando. “Song Sung Blue” llevó a Hudson al centro de la carrera por el Oscar y le dio a Jackman algunas de las mejores críticas de su carrera. Desde que la película se estrenó en Navidad, ha ganado más de 25 millones de dólares (un resultado sólido para una película independiente) y, lo que es más importante, tiene un A CinemaScore, lo que sugiere que el boca a boca es fuerte. Pero hubo momentos en los que Brewer estaba convencido de que nunca podría llevar a la pantalla la verdadera historia de Mike y Claire Milwaukee, un acto tributo al marido y la mujer de Neil Diamond. Los estudios se burlaron de que al público no le interesaría una historia sobre una pareja de clase media baja que lucha con sueños postergados y demasiadas facturas. Es la misma canción que Brewer, que ha mostrado afinidad por las historias de obreros, ha escuchado una y otra vez, y espera que su última película la desmienta.

¿Cómo se enteró de Mike y Claire Sardina?

Me encontré con este documental, que apenas se distribuyó en ninguna parte, sobre Mike y Claire. La única forma de verlo era enviar un correo electrónico a su director Greg Kohs y él le grabaría un DVD. Pero cada vez que invitaba a amigos, lo mostraba y la gente se conmovía mucho. La historia parecía alineada con los ideales de “Hustle & Flow”, donde se trata de personas marginadas u olvidadas. Personas que otros llamarían «nadie».

Después de que salió “Dolomite Is My Name”, fui a una reunión con los productores, John Davis y John Fox. Cuando me preguntaron qué quería hacer a continuación, les hablé de esta banda de versiones de Neil Diamond formada por una pareja que se reunió cuando tenían 50 años. Y está este accidente automovilístico realmente trágico que hace retroceder a la familia. Están lidiando con la adicción. Están lidiando con el alcoholismo. Es sólo una familia que intenta sobrevivir. Inmediatamente me apoyaron. Dijeron: «Lo estamos logrando. Sólo sabemos que va a ser muy difícil». Y chico, si tenían razón.

¿Tuviste problemas para conseguir un estudio que lo respaldara?

Todos dijeron que no, y fueron muy, muy explícitos al decir que no. Incluso los lugares en los que había ganado mucho dinero decían: «No creemos que al público le vayan a agradar estas personas. Sólo mira la forma en que viven». Y yo decía: «¿Qué quieres decir con ‘la forma en que viven’?» Dirían: «Bueno, su casa está desordenada y sucia». Yo estaba como, «Bueno, espera un minuto. Espera. Estas son algunas personas mágicas. Este es el tipo de personas con las que estoy relacionado. Esto es como la casa de mi abuela». Pero Focus lo consiguió. Y Peter Cramer, un alto ejecutivo de Universal, su empresa matriz, regresó de una boda y dijo que vio a todos esos jóvenes que enloquecían cuando sonaba “Sweet Caroline”, así que eso ayudó.

¿Hubo un sesgo regional en juego?

Siempre me enfrento a eso. Toda mi carrera se ha centrado en dos vías: las historias de los sureños y los afroamericanos. Cada estudio con el que te encuentras te dice inmediatamente cuán limitadas son esas audiencias. Dicen: «Bueno, las historias afroamericanas no viajan al extranjero» o «no vamos a hacer nada que hable remotamente sobre el Sur debido a los acentos». Y yo dije: «Está bien, ‘Forrest Gump’ tenía algunos acentos sureños». Y ellos dicen: «Eso es diferente».

Así que pensé: no tiene acentos sureños. No es particularmente diverso. Se trata de esta pareja blanca. Sin embargo, esa mentalidad todavía existía. Les preocupaba que al público no le interesara realmente la historia de estas personas en Milwaukee.

¿Cómo se involucró Hugh Jackman?

[Universal Pictures chairperson] Donna Langley estaba teniendo una reunión con Hugh Jackman y le dijo: «Oye, ¿te gusta Neil Diamond? Porque tenemos este proyecto con Craig Brewer». Le encantaba la música de Neil y conectamos. Vio el documental y simplemente lo entendió. No sé si fue su educación australiana o algo así, pero dijo: «Conozco gente así. Son personas que trabajan duro. Están en el medio de este país. Siempre les dan patadas en la cara y los cuestionan, y son las personas más fuertes que existen. De ellos se trata este país». Estaba hablando mi idioma.

¿Qué te hizo pensar en Kate Hudson para este papel?

Conozco a Kate desde hace décadas. La conocí en “Black Snake Moan”. Fui a su casa para intentar conseguir otra película que escribí llamada “Maggie Lynn” y también otra película sureña llamada “Mother Trucker” que estaba tratando de hacer con ella. Esas películas nunca se hicieron. Durante años hemos estado intentando encontrar algo, pero hacía mucho tiempo que no veía a Kate. Cuando una película tiene un presentador como Hugh Jackman y va a haber un interés amoroso, los estudios, los directores de casting y los productores hacen una lista, aquí están las 10 actrices que significan algo en este momento. Y después de eso hay incluso 10 nombres que están en un subgrupo. Voy a ser honesto contigo, Kate ni siquiera estaba entre los 20 nombres principales. Pero Hugh me llama y me dice: «¿Estás viendo la entrevista de ‘CBS Sunday Morning’ con Kate Hudson?» Veo el video en YouTube y ahí está Kate, y dice: «Me estoy cansando de que Hollywood intente tomar una decisión sobre mí. Voy a dedicarme a la música». Y fue como si ahí estuviera ella. Ahí está Claire.

Obviamente su vida es muy diferente a la de Claire, pero ¿Kate Hudson se sintió infravalorada o mal juzgada?

Hay algo realmente resistente en Kate. Hollywood no es amable con las actrices que llegan a cierta edad. Ella fue muy valiente. Hay momentos en esta película en los que ella tiene que verse muy cansada y destrozada. Y le dije: «Kate, quiero acercarme a ti en este primer plano, pero si te sientes incómoda, házmelo saber». Y ella dijo: «Por supuesto que no. Trae esa cámara. Necesito que la gente vea las líneas de mi cara. Necesito que la gente vea esto. Necesito que las mujeres vean que soy real aquí».

Hugh Jackman es una gran estrella, pero parece que podría estar entrando en una fase diferente de su carrera con “Song Sung Blue”. Es más un papel de personaje que de protagonista.

Hugh estaría de acuerdo contigo. Es casi como un soñador loco en esta película. Como espectador, piensas que probablemente no vaya a tocar en grandes casinos con un coro y una gran orquesta como él quiere, pero entiendes su pasión. Cuando la vida comienza a asomar su trágica cabeza, ves una actuación de Hugh muy diferente. Está realmente luchando y no sabe si su entusiasmo o su optimismo van a arreglar la situación en la que se encuentra. Estaba en la cuerda floja con esta actuación.

Estás haciendo una película sobre Snoop Dogg. ¿Cuál es tu enfoque?

Lo más interesante para mí es que tengo una hija de 17 años y un hijo de 23 que conocen a Snoop Dogg. Pero no creo que conozcan al Snoop Dogg que recuerdo en los años 90, cuando salía de la escuela secundaria. Nadie era como Snoop. Era como un Rollin Crip, ya sabes. Era de la calle. Vivía en su automóvil y se quebró cuando se hizo famoso y todavía se esforzaba. Ese fue un nuevo tipo de presencia en el mundo.

El fallecido John Singleton produjo “Hustle & Flow”. ¿Cuál fue su impacto en tu carrera?

Recuerdo haber visto “Boyz n the Hood” en Oakland, California, en un momento en que había mucha conversación sobre la juventud negra en Estados Unidos. Esa película fue muy fascinante, pero entretenida. No sentías que te estuvieran sermoneando. Se sintió real. Se sintió honesto y verdadero. Y cuando estaba escribiendo “Hustle & Flow”, me atrajeron las películas de Scorsese, Spike Lee y Singleton. Cuando John leyó “Hustle & Flow” y respondió, mi padre había muerto inesperadamente de un ataque cardíaco a los 49 años. Yo necesitaba un mentor. Necesitaba un hermano mayor y él era realmente eso para mí. Financió la película de su propio bolsillo. Y me dijo: «No te consideres un director blanco o un director negro. Eres un director de Memphis y tienes que capturar el ritmo y la actitud de tu ciudad y tu vida». Realmente fue alguien que conmovió a muchos cineastas jóvenes. Le dio a mucha gente su comienzo.

¿Eras fan de Neil Diamond antes de hacer “Sung Song Blue”?

Sí. Pero como mucha gente de mi edad, tenía esa actitud de escuchar la música de mi padre. No diría que estaba en la categoría de Lawrence Welk, se parecía más a la música de tu abuelo. Pero “Hot August Night” estuvo en nuestro tocadiscos mientras crecíamos. Realmente no fue hasta más tarde en mi vida que realmente comencé a escuchar la letra y me di cuenta de que hay mucha tristeza en su música. Sus canciones tratan sobre ese aislamiento y esa soledad. Finalmente entendí qué hacía que Neil fuera tan grandioso.