El director de Shelby Oaks, Chris Stuckmann, habla sobre su final y los orígenes de YouTube

ALERTA DE SPOILER: Este artículo contiene spoilers del final de “Shelby Robles”, que ahora se proyecta en los cines.

Entonces, ¿quién se llevó a Riley Brennan?

Director Chris Stuckman hace su debut como director con la película de terror de Neon “Shelby Oaks”, que sigue la desaparición de una YouTuber y cazadora de fantasmas aficionada, Riley Brennan (Sarah Durn). Habiendo comenzado su carrera como crítico de cine y ensayista en YouTube, Stuckmann hace la transición a director con una película de terror que combina de manera experta los medios y que a veces parece un falso documental extraído directamente de la plataforma de video.

Camille Sullivan interpreta a Mia Brennan, que ha estado buscando a su hermana menor Riley después de que ella desapareció hace 12 años en la remota ciudad de Shelby Oaks con su grupo de YouTube, Paranormal Paranoids. La película comienza como un documental ficticio sobre la desaparición de Riley, pero luego se transforma en un horror sobrenatural que utiliza metraje encontrado y guiones de miedo a diferencia de cualquier película de estudio reciente. Es como el «Proyecto de la Bruja de Blair» para la generación de YouTube, y Stuckmann utiliza sus años de experiencia en la plataforma para lograr el máximo efecto.

Con VariedadEl director habla de sus orígenes en YouTube, de cómo filmar con videocámaras de la vieja escuela y de ese impactante final.

Cortesía de la colección Everett

¿Por qué “Shelby Oaks” era la historia que querías contar con tu debut como director?

No quería darle a ningún productor que conocí la oportunidad de rechazarme, así que escribí probablemente seis o siete guiones específicos y fui a festivales de cine y conocí a tantos cineastas diferentes y pasé mucho tiempo tratando de conocer gente y establecer contactos y llegar a un lugar donde pudiera establecer una conexión con alguien. Finalmente me ayudó a hacer despegar una película, porque lo había estado intentando durante mucho tiempo. No quería entrar en estas situaciones con un solo guión y discurso. Así que asistí a muchos de estos festivales de cine con la esperanza de encontrar productores con muchos guiones y propuestas. Cuando me encontré con Aaron Koontz en el Fantastic Fest en 2019, tenía dos o tres cosas diferentes que podría haberle propuesto en ese momento, y «Shelby Oaks» fue la que llamó su atención. A partir de ahí, pasó a ser un proceso de desarrollarlo.

Soy del Medio Oeste, pero nunca antes había oído hablar del condado de Darke en Ohio. ¿Cómo elegiste eso como escenario?

Estaba tratando de pensar en un área general en Ohio para ambientarla. Obviamente Shelby Oaks es ficticio, pero tan pronto como descubrí el nombre «Darke» y tiene una E, lo que lo hace sentir más artístico y es un país agrícola, es literalmente exactamente lo que quiero. He adoptado un enfoque un poco “Castle Rock” porque muchos de mis guiones específicos tienen lugar en el condado de Darke, este pequeño mini universo cinematográfico que puede suceder o no algún día.

¿Cómo combinaste la mezcla de metraje de falso documental, metraje encontrado de YouTube y guión de terror?

Al estar en YouTube desde 2009, hay un fenómeno que he presenciado a lo largo de los años: a la gente le gusta ver a la gente mirar cosas. Los vídeos de reacciones son una tendencia muy, muy popular. Hay algo muy atractivo en la idea de ver a una persona absorber información. Hay una secuencia con Mia donde ella mira la cinta y estás allí con ella sintiendo sus emociones. Ella es tu conducto para estas emociones. Realmente me encanta la idea de mezclar medios, porque siento que así es como vivimos todos ahora. Todos aparecemos en TikTok, YouTube, televisión, películas, audiolibros, libros físicos, no hay nada establecido para todos nosotros. Todos experimentamos los medios de diferentes maneras.

¿Hubo alguna vez una versión de esto que fuera una versión completa de un falso documental?

Comenzó siendo completamente un falso documental. El primer lanzamiento que tuvimos fue ese, por necesidad. Mi primera idea para esta película fue autofinanciarla por unos 20.000 dólares y subirla a YouTube, porque estaba cansado de esperar. Con el tiempo, las ideas siguieron evolucionando y siguieron llegando. Mientras escribía, no pude detenerlo. Fue todo esto, y ahora tenía que descubrir adónde va. La forma en que me di cuenta fue que cada vez que ves un falso documental que es ficticio, sabes que es ficticio. Estás metido en el chiste. Entiendo que la mayoría de ellos se hacen por necesidad presupuestaria, pero ya que todos estamos metidos en la broma, ¿por qué no podemos divertirnos un poco con esto? Tenemos cámaras que los actores conocen, ¿por qué no podemos tener también cámaras que ellos no conocen y simplemente jugar en ese mundo?

Algunos de los sobresaltos de metraje encontrado parecen retrocesos a los primeros días de los videos aterradores de YouTube, como el Vídeo “Conducción relajante en coche” con el que estoy seguro mucha gente se ha topado. ¿Cómo hiciste estos sustos retro y proto-Internet?

Creo que tiene algo que ver con YouTube, Internet y la generación creepypasta. Todos buscamos formas de describir cómo nos hace sentir el arte a través de obras de arte pasadas. Siempre tratamos de encontrar una manera de conectarnos. Pero ahora estamos en este cambio generacional en el que los cineastas están comenzando a salir de los primeros años de YouTube. Ya no toda la inspiración proviene del cine o la televisión. Gran parte proviene de Internet. Como mencionaste ese video relajante del auto, recuerdo haberlo visto en el pasado y la cosa aparece al final y me caigo hacia atrás en mi asiento. Todavía no estábamos acostumbrados a que Internet nos asustara. Internet todavía era un lugar remotamente seguro. Aún no existían las redes sociales. Cuando las cosas en Internet comenzaron a asustarnos, surgió un mundo completamente nuevo de horror potencial que se puede explotar. El elemento de técnica mixta fue muy importante para mí para presentar diferentes tipos de sustos. El susto del metraje encontrado es muy diferente del susto narrativo tradicional, no sólo en la presentación visual, sino también en el sonido. En la parte narrativa tradicional de la película, realmente abrimos los canales de sonido y exploramos muchas más posibilidades de lo que podíamos hacer con el sonido. En las primeras partes de la película, intentamos limitarnos un poco más a los tipos de sonidos que saldrían de una videocámara de la vieja escuela. En esos episodios de Paranormal Paranoids, los fotografié a todos con equipo anterior a 2008. La videocámara era del 2006. El micrófono que usamos era del 2007. No nos permitíamos tener cosas que ellos no hubieran tenido.

¿Siempre imaginaste el final como un sombrío puñetazo en el estómago? ¿Cuánto querías dejar abierto a la interpretación de los fans?

Sí, nunca hubo ninguna pregunta para mí. Todas mis películas de terror favoritas tienden a tener un final que se te queda grabado. Obviamente, cuando intentas que tu guión sea visto, habrá personas que te lo pidan, especialmente algunos de los productores que toman menos riesgos. Siempre fui muy inflexible en que esto tiene que ser como es. Cuando pienso en todos mis horrores favoritos, rara vez son cálidos y confusos al final.

Si quieres ver solo la emoción, cuando algo te sucede cuando eres más joven y te deja una cicatriz o algún tipo de trauma que te queda grabado, puedes verlo literalmente como una grieta en una ventana. Si no lo arreglas o no intentas mejorar tu vida, simplemente lo dejas ahí, se pudre y crece y se convierte en telaraña en algo peor, eventualmente probablemente te comerá vivo. Esa ha sido la idea emocional detrás de esto que siempre ha estado en el fondo de la vida de Riley y Mia y que también está literalmente representada por esta ventana al final de la película. Está todo ahí y también hay muchas cosas ocultas en varias tomas.

Hay muchos cineastas, como Danny, Michael Philippou y Curry Barker, que están consiguiendo acuerdos con Hollywood después de empezar en YouTube. ¿Cómo se siente verlos crecer después de comenzar en línea?

Creo que es absolutamente maravilloso. Hablé con Danny y Mike, y tuve a Danny y Curry en mi podcast. Cuando comencé mi canal de YouTube en 2009, pasaron unos seis años antes de que pudiera conseguir entradas de prensa para ver películas en proyecciones avanzadas. Esto se debe a que en ese momento Hollywood no tomaba en serio YouTube como plataforma. Si dijeras que eres crítico de cine de YouTube, te dirían: ‘Genial’. Que tenga un lindo día.’ Ahora bien, cuando vas a un estreno, ¿qué ves por todos lados? YouTubers y TikTokers. Hollywood ha tenido que tomarse en serio las plataformas. Creo que ocurre lo mismo con el cine. Hay una nueva generación de personas de entre 30 y 20 años que están surgiendo y comenzando en Vine, TikTok y YouTube. Ahora tienen la oportunidad de hacer películas, porque esa es la progresión del tiempo en la que estamos. Si YouTube existiera en los años 70 u 80, te garantizo que Scorsese, Spielberg, Robert Rodríguez, todos esos tipos, habrían estado subiendo videos.