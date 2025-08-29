El director de ‘Rose of Nevada’, Mark Jenkin, al navegar por el tiempo de cambio

La autenticidad es clave para el director ganador de BAFTA Mark Jenkincuya «Rose de Nevada» se estrena en Festival de Cine de VeneciaSección de horizontes del 30 de agosto, pero todo no es como aparece por primera vez. La historia de Ghost está protagonizada por George Mackay, Callum Turner y Francis Magee.

La película comienza con la aparición de un bote de pesca no tripulado en el puerto de un pueblo en Cornwall, en la costa oeste de Inglaterra. En cuanto a que la misteriosa embarcación, la rosa de Nevada, desapareció con su tripulación tres décadas antes. Desde entonces, el pueblo ha caído en tiempos difíciles, y su residente ve el regreso del bote como un presagio de que sus fortunas podrían estar a punto de girar.

Un nuevo equipo se ensambla apresuradamente: Nick tranquilo y sensible (Mackay), ruidoso y seguro Liam (Turner) y Murgey (Magee), un perro de mar salado que capitaneará el barco. Se dirigieron al mar donde obtuvieron una gran captura, pero cuando regresan al pueblo, descubren que han navegado en el tiempo a cuando el bote desapareció por primera vez y se les saluda como si fueran la tripulación original.

Jenkin ama las películas que juegan con el tiempo, como las de Christopher Nolan, por ejemplo. «Todo el cine que me encanta es el tiempo o usa la forma de película para comunicar ideas de tiempo fracturado», dice Jenkin Variedad. «Solo el cine puede hacer eso. Está tan en sintonía con la forma en que funcionan nuestras mentes, cómo los recuerdos y el trabajo subconsciente es por eso que tuvimos que inventar el cine: dar sentido a todo eso».

Jenkin vive y fue criado en Cornwall, donde la pesca en aguas profundas sigue siendo una industria importante. Jenkin quería imbuir la película es la sensación de una tragedia inminente, que es un hecho de la vida para tales comunidades. «La pesca es un trabajo peligroso. Están arriesgando sus vidas», dice. «Realmente quería transmitir esa sensación de lo duro que era el trabajo».

El elenco y el equipo tenían una muestra de esta vida. «Si hay algo más difícil que pescar, es hacer una película sobre la pesca, porque entonces hay menos espacio en la cubierta», bromea.

Magee solía ser un pescador, y esto ayudó a tranquilizar al dueño del bote en la vida real, Lee Carter, a gusto. «Fue genial para Francis pasar el rato con Lee para que Lee tuviera la confianza para entregarle el bote», dice Jenkin. «Significaba que podía estar en el volante del bote, y Lee estaría agachado en la timonera fuera de tiro, y tendría fe en que Francis podría patitar el bote fuera del puerto».

Agrega: «Ni George ni Callum fueron marineros experimentados, por lo que tienen una cierta forma de caminar en el bote que lo demuestra, mientras que Francis se vuelve alrededor de la terraza como si solo estuviera caminando por su cocina».

Mackay, en particular, trabajó en su acento de Cornualles. «George se quedó en ese acento hasta el final. Y es divertido porque, incluso ahora, cuando me habla, todavía tiene un poco de acento».

Nick, quien es el personaje más cercano a la personalidad de Jenkin, se pelea con un dilema. «Es la paradoja de querer estar dentro de una comunidad, pero también ser introvertida», dice. «Tiene una lámina en Liam, que se desliza sin esfuerzo a cualquier entorno». En cierto sentido, Nick encuentra su propósito cuando viaja al pasado, cuando el sentido de comunidad era mucho más fuerte.

El propio sentido de la responsabilidad comunitaria de Jenkin se demuestra por su compromiso con los estudiantes de la Universidad de Falmouth, donde se desempeña como profesor de práctica cinematográfica. Más de 30 estudiantes se unieron a la tripulación de la película en varios departamentos. «Tengo varios graduados [from Falmouth] Con quién trabajo ahora en mi equipo principal «, dice.» Siempre bromeo que estoy en una posición en la que puedo simplemente recoger a los mejores estudiantes para que vengan a trabajar conmigo «.

Protagonist Pictures está manejando las ventas en la película, producida por Denzil Monk en Bosena, con el apoyo de BFI, Film4 y Head Gear Film.