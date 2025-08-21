El director de ‘Requiem for Selina’ establece el debut de funciones con Motlys, Scanbox

Rikke Gregersen, uno de los directores más populares de Noruega, más prometedor, ha establecido su debut de largometrajes «casi allí» con el banner de producción de Noruega Motlys (trilogía «Sex-Love-Dreams») y el entretenimiento de la potencia de distribución de Scandi Distribution.

Un ganador del Premio de la Academia Estudiantil, que fue seleccionado por Sundance para sus pantalones cortos «Dog Eat Dog» (2019) y «The Afected» (2021), ambos protagonizados por la actriz Star Renate Reinsve, Gregersen dejó su huella en la ficción serializada con «Ida se encarga» (2021), y más recientemente como co-cilerón de «Réquiem para Selina», a una jurina de la serie.

«Rikke estaba listo para dar el salto a la duración. Todo confirma que hará muchas películas en los próximos años, y estamos orgullosos de haber alineado esta película, así como otro proyecto con ella», dijo el productor de Motlys Ingvild Sæther Berger.

Antes del inicio de la fotografía principal del 27 de agosto, el productor reveló a Variedad That Haugesund The Main Cast Led by Sarah Francesca Brænne («Sick of Myself,» «My Uncle Jens,» «Nach»), Ada Eide («Basic Bitch,» «» Utøya, July 22 «), Steinar Klouman Hallert (» Sick of Myself, «Thelma» «Thelka» «) and Weija» «) and the» «) and the» «) and the» «) and the» Thelka «») y el «thelka» «) y el» «) y el» «) y el arquitecto» thelka «)»).

Escribida por Rakel Kraft Bjørnstad, la foto se convierte en Agnes (29), una aspirante a músico, mientras se aferra desesperadamente a su juventud en un mundo que se niega a quedarse quieto. «La película explora el cambio de veinte años a treinta años más serios, capturando el caos, la presión, el humor y la melancolía de esta transición», dirige el logline.

«Cuando me entregaron el guión, inmediatamente sentí que estaba llegando a casa, capturando un momento en la vida con el que me relacioné totalmente, un tiempo de transición desde la edad adulta hasta la edad adulta completa, donde sientes que tienes que tomar grandes decisiones: establecerme, tener hijos o no, comprometerse», dice el Helmer de 31 años. «Quiero crear momentos que resuenen profundamente, momentos que hacen que la audiencia piense: ‘¡Así es exactamente como se siente!»

Al igual que con sus obras anteriores, Gregersen enriquecerá e iluminará su retrato de la cantidad de adultos jóvenes con humor y calidez. Trabajando en estrecha colaboración con su director de fotografía habitual Torjus Thesen (adjunto a la entrada de Locarno «Solomamma»), dice que disparará con largas tomas, en el estilo Cinéma Vérité, y traerá un punto de vista documental volador para ver a sus personajes desde la distancia. «De esa manera puedo capturar la autenticidad, la humanidad de los personajes e incluso el absurdo de algunas situaciones», dice ella.

Quintaessential to the Story es la música de la icónica banda noruega DeLillos, precursores de la escena musical rock del país en los años 80, que será «profundamente entretejido en la tela de la película, con actuaciones y canciones de actores y músicos que sirven como la voz omnisciente de las vidas de los personajes», según las notas de producción.

«La banda nos dio su bendición y piensa que es divertido que nosotros, las mujeres jóvenes, quise llevar su música a nuestros corazones. Haremos nuevas versiones de sus canciones, y algunas serán interpretadas por nuestra actriz principal y otros que son reinterpretados por jóvenes músicos noruegos», dice Gregersen.

Sæther Berger compara el grupo con la banda estadounidense Jonathan Richman y los amantes modernos. «Sus canciones son pegadizas, inteligentes, un poco ingenuas y filosóficas, llevadas por una gran música. Tienen un atractivo intergeneracional sólido en Noruega, y con suerte la película impulsa su carrera, tanto en casa como internacionalmente».

La sesión de Oslo durará 20 días a partir del 27 de agosto, con cuatro días adicionales en el invierno. La función, respaldada por el Norwegian Film Institute, Oslo Fond y Nordisk Film & TV Fond, abrirá en Noruega a través de Ymer Media y Scanbox en el resto de los Nórdicos.

Motlys está en el nuevo mercado de películas nórdicas de Haugesund esta semana con «Cómo robar una bicicleta», el debut característico del showrunner de «Power Play» Johan Fasting, actualmente en el desarrollo temprano.

El éxito de la compañía y el ganador de Golden Bear «Dreams» de Dag Johan Haugerud acaba de embolsar dos elogios adicionales en Haugesund: Mejor edición en los Premios Nacionales Amanda y una nominación en el prestigioso Premio del Cine del Consejo Nórdico.