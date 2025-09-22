El director de Pringsewu se saltó 3 meses, el diputado regente enojado: ¡su salario no es halal!

Pringsewu, Viva – El regente adjunto de Pringsewu, Umi Laila, no pudo detener la ira al realizar una inspección repentina (inspección) en una de las escuelas estatales. Durante su visita, encontró a una persona director de escuela Lo que se conoce como Budiyanto aparentemente nunca llegó a trabajar durante tres meses consecutivos.

Leer también: Esperando sanciones para los miembros de Gorontalo DPRD que desean robar dinero estatal



Este evento ocurrió en SDN 4 Regencia de Pringsewu, Lampungel miércoles 17 de septiembre de 2025. Umi incluso hizo una videollamada directamente con Budiyanto y lo reprendió firmemente antes de las filas de la escuela.

«No seas así, señor. El salario de usted no es halal si es así. Resulta que nunca se fue. Lo evaluaré si nunca ha entrado», dijo Umi en un tono molesto, visto por la carga @SputoRpringsewu.

Leer también: ¡Reveló! Los extensores de video de los miembros de DPRD de Gorontalo quieren establecer dinero roblamente, resulta que su amiga está molesta



En la inspección, Umi descubrió que la asistencia de Budiyanto estaba completamente vacía desde junio. No solo un mes, sino sucesivamente hasta septiembre.

«Pak Budiyanto está ausente en junio, julio nunca entró, agosto fue el mismo, incluso hasta septiembre, todavía estaba vacío. Significa que nunca estuvo presente», dijo Umi en voz alta.

Leer también: BCA niega el problema de la fuga de datos del cliente, la gestión de la explicación del amor



Relacionado con esto, Umi enfatizó que su partido evaluaría a Budiyanto. Si se demuestra que viola la disciplina, no duda en recomendar eliminar la posición del director.

«Tenemos que sancionar, también he hablado con el jefe de la Oficina de Educación de la Regencia de Pringsewu, por favor, sea evaluado, si es necesario», dijo a los periodistas el domingo 21 de septiembre de 2025.

Reacción pública

Video de Sidak que muestra la ira de Umi Laila de repente viral En las redes sociales y cosecha varios comentarios. Muchos ciudadanos condenaron fuertemente las acciones de Budiyanto que se consideraban irresponsables.

«Los funcionarios civiles, señora, señora? Pecaaaaaaattttt no necesita evaluar. La prueba ya está bien … ausente el nombre. Privado ya despedido», Comentarios de uno de los ciudadanos.

«Sí, señora señora, no necesitas molestar mucho debate, solo fuego, señora, qué simple es, señora», Escribe otro.