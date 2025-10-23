El director de ‘Papicha’ prepara una nueva película sobre la cantante de ópera Malika Bellaribi

Mounia Meddourcuyo debut cinematográfico “papicha«, que se estrenó en Cannes y ganó dos premios en los Premios César en 2020, ha reunido un elenco femenino ecléctico para su próxima película, «Malika», que contará la historia real de Malika Bellaribi. Bellarbi, una mujer franco-argelina que creció en los proyectos parisinos, sobrevivió a un trauma y finalmente logró su sueño de convertirse en una cantante lírica de renombre.

Lilya Adad, quien fue finalista de “La Voz” en 2018 y actuó en el popular musical francés “Starmania” en 2023, interpretará el papel principal en “Malika”. Protagonizará junto a Zylberstein (“I’ve Loved You So Long”), Azabal (“Incendies”), Camille Razat (“Emily in Paris”) y Djebril Zonga (“Los Miserables”). El rodaje comenzará en locaciones de la región de París el 21 de noviembre.

hablando con VariedadMeddour dijo que la película seguirá a Bellaribi, narrando su crianza dentro de una familia pobre de inmigrantes argelinos en el suburbio desfavorecido de Nanterre y su abandono por sus padres después de un accidente que la dejó gravemente herida. Obligada a pasar años en una cama de hospital y sometida a rehabilitación, Bellaribi pudo curarse a sí misma a través de la música y el canto, ayudada por un profesor poco convencional (que será interpretado por Zylberstein). La determinación de Bellaribi la llevó hasta la Scala de Milán. También recibió el prestigioso premio de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras del gobierno francés en 2012.

«Quiero que ‘Malika’ sea una película biográfica poderosa e inmersiva que se centre en temas de reconstrucción, identidad y el poder redentor del arte», dijo Meddour, añadiendo que la película también explorará la experiencia de los inmigrantes argelinos y el racismo en la Francia de los años 1960 y 1990.

Meddour también dijo que quería evitar la estética de las películas biográficas tradicionales, utilizando primeros planos intensos y un diseño de sonido complejo para resaltar la lucha emocional y el renacimiento final de “Malika”.

Coescrita por Joanne Giger, “Malika” compartirá algunos de los mismos temas que las dos últimas películas de Meddour, “Houria” y “Papicha”, que giraban en torno a personajes femeninos de fuerte voluntad que luchaban por la supervivencia y la libertad. “Papicha” se desarrolló en Argelia y siguió a mujeres jóvenes rebeldes que se niegan a inclinarse ante el fundamentalismo; mientras que “Houria” trataba sobre una joven apasionada por el ballet y sobrevive a un violento ataque. Ambas películas fueron protagonizadas por Lyna Khoudri.

Meddour está produciendo “Malika” a través de su recién lanzada compañía de producción, Jade Films, con Fannie Pailloux en Apaches Films, junto con Patrick André en High Sea Production.

El proyecto marcará la primera vez que Meddour trabaje con Zylberstein y Azabal, ambos actores establecidos y aclamados por la crítica. Zylberstein, mejor conocida por sus papeles en “I’ve Loved You So Long” y en la película biográfica de Simone Veil “Simone, le voyage du siecle”, puede verse en la comedia “C’etait mieux demain”, que actualmente se proyecta en los cines franceses. Azabal, que protagonizó junto a Zylberstein “Simone”, se abrió paso a nivel internacional con “Incendies” de Denis Villeneuve y recientemente protagonizó “The Blue Caftan”, que representó a Marruecos en los Oscar de 2023, así como “Rabia” de Mareike Engelhardt.