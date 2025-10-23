El director de ‘Outer Banks’, Jonas Pate, supuestamente agarró y sacudió a una asistente personal

“Bancos exteriores” cocreador y director Jonás Paté ha sido acusado de poner sus manos encima a una joven que trabaja en la serie de Netflix como asistente de producción. Al parecer, la agarró y la sacudió mientras le gritaba en la cara.

Una fuente dice Variedad esa estrella de «Outer Banks» Chase Stokes Fue testigo de cómo Pate demostraba agresión física y verbal e inmediatamente intervino para proteger a la Autoridad Palestina. Después de separarlos, el compañero actor Madelyn Cline También intervino para ayudar a reducir la tensión del enfrentamiento.

La serie de Netflix se encuentra actualmente en producción de su quinta y última temporada en Dubrovnik, Croacia. Los representantes de Netflix no respondieron a VariedadSolicitud de comentarios.

“Outer Banks” sigue a un grupo de adolescentes que viven en un pueblo costero de Carolina del Norte mientras navegan por el amor, la amistad y las divisiones sociales mientras investigan por qué el cabecilla del padre del grupo desapareció. La serie debutó en Netflix en 2020 y fue renovada para una quinta y última temporada en noviembre de 2024. Junto con Stokes y Cline, el elenco incluye a Madison Bailey, Jonathan Daviss, Drew Starkey, Carlacia Grant, Austin North, Fiona Palomo, J. Anthony Crane y Cullen Moss.

Pate cocreó “Outer Banks” con su hermano gemelo, Josh Pate, y Shannon Burke. También creó el drama musical para adolescentes de Amazon Prime Video “The Runarounds”, que coprodujo con su hermano y Burke. Pate lanzó su carrera escribiendo y dirigiendo el thriller de 1996 «The Grave», antes de que él y Josh crearan la comedia dramática sobrenatural «G vs E» (posteriormente rebautizada como «Good vs Evil»). Sus otros créditos incluyen “Surface”, “Friday Night Lights”, “Aquarius”, “Iron Fist” y “New Amsterdam”.

TMZ fue el primero en informar la noticia.