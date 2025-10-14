El director de ‘Número desconocido’ habla sobre Kendra Licari y BTK Killer

tres de netflixLos documentales más populares de las últimas seis semanas tienen una cosa en común: la directora Skye Borgman.

Conocida por su documental sobre crímenes reales de Netflix de 2017, “Abducted In Plain Sight”, Borgman firmó un contrato de tres años con Netflix para producir y distribuir sus documentales. En 2024, su documental “American Murder: Laci Peterson” debutó en la plataforma. A esto le siguieron tres documentos de 2025: “Apto para la televisión: la realidad de la El mayor perdedor”, “Número desconocido: El bagre de la escuela secundaria” y “Mi padre, el asesino de BTK”.

«En realidad, estos proyectos estaban mucho más extendidos de lo que parece», afirma Borgman. “Empecé a trabajar en “About My Father” hace dos años, antes de empezar a trabajar en “Unknown Number” y The Reality of The Biggest Loser”.

Las películas de Borgman, ya sea que se centren en asesinatos, pesca con gato o la ética de los reality shows, han tocado la fibra sensible de los espectadores.

La directora, en parte, lo atribuye a lo que la atrae de todos sus proyectos: la confusión.

«Si una historia como esa me confunde, inmediatamente me interesa porque me hace querer descubrir por qué, cómo o las razones detrás de esto», dice Borgman. «Y no estoy seguro de que necesariamente necesite descubrir esas razones o saber que las descubriré. Muchas veces, sé que nunca podría descubrir exactamente la razón de algunas cosas, pero las historias que son confusas son definitivamente atractivas».

La docuserie de tres partes de Borgman “Apto para televisión: la realidad del mayor perdedor,«, que dio una mirada interna a la realización del programa de competencia que duró 18 temporadas, se estrenó el 15 de agosto. Dos semanas después, el 29 de agosto, «Unknown Number», sobre Kendra Licari, una madre que sometió a su hija adolescente y a su novio a un interminable aluvión de mensajes de texto abusivos, alcanzó el Top 10 de películas globales de la plataforma en su primera semana y instantáneamente se convirtió en material para enfriar agua.

El éxito de la noche a la mañana y el intenso interés en las redes sociales que atrajo “Número desconocido” sorprendieron a Bormgan.

“Sabía que (el doctor) tocaría una fibra sensible porque quiero decir, ¿cómo podría no hacerlo?” Una madre le envía a su hija estos terribles mensajes de texto”. dice Borgman. «Pero no me di cuenta de cuánto fuego encendería debajo de la gente».

Licari, quien participó en “Número desconocido”, ha sido blanco de interminables bromas en línea y es objeto de cientos de memes. No está claro si Licari se arrepiente de haber sido parte del doctor.

«Ella no se ha acercado a mí, pero es mucho», dice Borgman.

El 10 de octubre, Netflix lanzó el documental más reciente del director, “My Father, the BTK Killer”. Después de asesinar espantosamente a 10 personas entre 1974 y 1991, Dennis Rader/el asesino BTK (ciego, torturar, matar), un modesto presidente de una congregación de una iglesia con sede en Kansas y ex líder Cub Scout, fue arrestado por las autoridades durante su pausa para el almuerzo en 2005.

Si bien se han realizado varios documentales sobre Rader, la película de Borgman examina los crímenes a través de una nueva lente a través de la hija de Rader, Kerri Rawson. La película de 94 minutos entrelaza entrevistas con los investigadores que ayudaron a descubrir la identidad de BTK con las reflexiones personales de Rawson sobre su relación con su padre, tanto antes como después de su arresto y condena.

Borgman decidió hacer “Mi padre, el asesino de BTK” después de leer el libro de Kerri Rawson de 2019, “La hija de un asesino en serie: mi historia de fe, amor y superación”.

«Pensé: ¿un documental sobre lo que es ser la hija de un asesino en serie? Esto es algo que nunca antes había visto».

En el documento, Rawson revisa fotografías familiares de ella, su hermano y sus padres en diversas celebraciones y vacaciones. El cuarteto parece ser una típica y sencilla familia de cuatro miembros. Luego hay fotografías de la camioneta de Rawson decorada para un evento de la escuela secundaria. La misma camioneta que Rader usó para transportar a una de sus víctimas muertas.

«Me dio esa camioneta para que la condujera en la escuela secundaria», dice Rawson en el documento.

Desde que escribió “La hija de un asesino en serie: mi historia de fe, amor y superación”, Rawson ha expresado su opinión sobre cómo afrontar los brutales asesinatos de su padre. Las acciones de Rader no sólo causaron un trauma severo sino que también obligaron a Rawon a reevaluar sus propios recuerdos de la infancia. Esta introspección la llevó a cuestionar la validez de sus experiencias pasadas, lo que hizo que su proceso de curación fuera arduo.

«Creo que parte del viaje de Kerri y parte de su curación consiste en hablar en público», dice Borgman. «Ella también recibe muchas reacciones negativas al hablar en público, pero es parte de en quién se ha convertido, y creo que es parte de lo que realmente la impulsa hacia adelante. Entonces, el libro fue una especie de primer paso, y creo que ella sintió que era realmente necesario hacer un documental y dar el siguiente paso y ser aún más público sobre lo que ha pasado».