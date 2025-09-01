Si AI viene para los cineastas, no le digas eso al director Damien Hauser.

En su último largometraje, «Memory of Princess Mumbi», que se estrena en la barra lateral de Venice Days of the Festival de Cine de VeneciaEl joven cineasta suizo de Kenia imagina un África retro-futuro ambientada después de una guerra cataclísmica, creando un rico tapiz visual que hace un uso amplio de la inteligencia artificial.

El resultado, una meta-ficción juguetona y agridulce que es parte de la historia de amor, en parte simulada de los simulacros, es una película que Hauser admite fácilmente que nunca podría haber hecho sin IA, incluso cuando se propuso «hacer una película que AI nunca podría hacer», dice el director «, dice el director», dice el director «, dice el director», dice el director «, dice el director» Variedad.

«Memory of Princess Mumbi» se desarrolla en 2093, como un joven documentalista, Kuve (Abraham Joseph), viaja al reino de Umata para documentar las secuelas de la Gran Guerra. Allí conoce a Mumbi (Shandra Aponondi), una actriz de espíritu libre que lo desafía a hacer su película sin usar AI. Lo que comienza como un debate juguetón sobre la relación entre el arte, la creatividad y la tecnología pronto conduce a un romance desafortunado, que culminó con la trágica muerte de la joven princesa.

«Memory of Princess Mumbi» es producido por películas de Out My Mind en coproducción con HauserFilm. Es producido por Hauser y coproducido por Kaleem Aftab y Shandra Apondi, con el apoyo del Fondo de Cine del Mar Rojo.

La película nació de un período difícil en la vida del director, ya que estaba de luto por la pérdida de su hermano menor. Fue mientras examinaba los videos que había grabado en los tiempos alegres que los hermanos compartían que Hauser decidió crear algo en la intersección de la pérdida y la memoria, un collage de «momentos hermosos» que podía elegir la tragedia en su corazón mientras lo ayudaba a procesar su propio dolor.

Esa decisión informó el telón de fondo del concepto de película de «Princess Mumbi» dentro de la película, ya que Kuve se propone elogiar su amor perdido a través del cine, incluso cuando se convierte en uno de los directores más buscados del planeta. Aprovechando al máximo la tecnología de IA asequible, Hauser da su imaginación sin rienda suelta, elaborando un montaje inteligente de la deliciosada producción cinematográfica de Kuve, y le da un agradecimiento melancólico a la exhibición de días de Venecia, donde se estrena «Prince Mumbi», con una foto de un solitario Gondolier Beneath un letrero para el 94th Giornate DeGli Autori en el año 2097.

«Princess Mumbi» se filmó principalmente en el lugar en la costa de Kenia: «La iluminación, las sombras, todo era real», dice Hauser, con el director utilizando IA para construir el telón de fondo de su mundo futurista, utilizando «viejas técnicas de los años 80 y 90 donde acaban de pintar en la imagen», dice.

El software podría generar imágenes en un flash, pero el director le resultó mucho más difícil hacer que esas imágenes «funcionen en un contexto cinematográfico». «Tuve tomas que tomaron semanas debido a la rotoscopia, la composición y el hecho de que las imágenes estáticas se sientan vivas», dice. Hauser usó una combinación de herramientas: «una para generar, otro para escalar, otro para convertir las imágenes en movimiento», un «proceso de mosaico» que parecía acorde con la naturaleza de baja fidelidad de la película.

La IA se está desarrollando a pasos agigantados, si hubiera comenzado «Princess Mumbi» hoy, Hauser estima que habría concluido la postproducción en la mitad del tiempo, y el director es con seguridad optimista sobre hacia dónde se dirige. A pesar de los llamativos florecimientos que ofrecen la tecnología, Hauser todavía cree que hay un elemento humano para el cine que ninguna máquina puede reproducir. AI podría algún día pronto «hacer el arte más hermoso y perfecto», dice, pero solo puede extrapolar de las miles de películas que ya se han hecho. «El mensaje de la película es que los matices emocionales son más importantes que la fórmula».

Si bien el director reconoce que él «teme» la IA, también «reconoce su potencial», particularmente al permitir que los cineastas tomen más «riesgos creativos» y al democratizar las herramientas de fabricación de movimientos, en África y más allá, que durante mucho tiempo han estado únicamente en manos de los pocos privilegiados.

«Hasta ahora, siempre era Hollywood contando las historias del mundo entero», dice Hauser. «Y a través de esta tecnología …[African filmmakers] son más capaces de contar sus propias historias. No solo África. Obtendremos muchas más perspectivas diferentes y diferentes tipos de narración de cuentos «.