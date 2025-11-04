El director de ‘Maya and Samar’ critica la calificación NC-17 para un drama romántico queer

Director Anita Dorón Criticó la “impactante” decisión de la MPAA de otorgar una calificación NC-17 a “Maya and Samar”, un drama romántico ambientado en Atenas sobre el tórrido romance entre un periodista canadiense y una mujer afgana queer que se estrenará mundialmente el 4 de noviembre en el Festival de Cine de Tesalónica.

“El hecho de que obtuvimos una calificación NC-17, a pesar de que esta película es una historia de amor, pero muchas otras películas, donde no es una historia de amor queer, [don’t] obtener una calificación NC-17, fue… impactante”, dijo Doron Variedad.

La directora, mejor conocida como la guionista detrás de la película animada nominada al Oscar «The Breadwinner», defendió la representación gráfica del romance de sus protagonistas, insistiendo en que las apasionantes escenas de sexo de la película son una celebración de «la alegría y lo sagrado de su sexualidad, de su experiencia sexual compartida».

Escrita por Tamara Faith Berger (“Lie With Me”, “Steal Away”), la película sigue a Maya (Nicolette Pearse), una periodista en ascenso que cubre sexo y cultura pop en un sitio web independiente de moda, cuyo fatídico encuentro una noche con Samar (Amanda Babaei Vieira), una mujer afgana queer que vive en Grecia después de una desgarradora huida de los talibanes, enciende la chispa de una breve pero explosiva aventura.

Ese romance expone las fallas entre sus culturas en conflicto, cuando Maya, una joven occidental liberal cuyo estilo de vida libre se sustenta en su privilegio no examinado, se enfrenta cara a cara con una mujer para quien incluso el amor es un acto de resistencia. Su romance, dijo Doron, «no es sólo una aventura; es un ajuste de cuentas que refleja las ilusiones del salvador y las verdades que preferimos evitar».

“Maya y Samar” es una coproducción de Serendipity Point Films, January Media y Filmiki Productions. La coproducción Canadá-República Helénica se produce en asociación con Telefilm Canada, el Greek Film Centre, Distant Horizon, Bell Media, CBC, Ontario Creates y el Harold Greenberg Fund, con el apoyo de EKOME.

La película es producida por Robert Lantos (“Eastern Promises”, “Crimes of the Future”), Julia Rosenberg (“Meadowlarks”, “Out Standing”) y Laura Lanktree (“Crimes of the Future”), con Nikolas Alavanos de Filmiki (“When We Were Sisters”, “The Last Taxi Driver”) como coproductor y Steve Solomos (“The Shrouds”, “Seven Veils”) como productor supervisor. Anant Singh y Sanjeev Singh de Distant Horizon (“Mandela: Long Walk to Freedom”, “Yesterday”, “Sarafina!”) son productores ejecutivos, junto con Aida Tannyan de Serendipity y Harry Grivakis, Ernie Grivakis, Javi Hernandez y Claire Peace-McConnell de VVS Films.

Lanktree, de Serendipity, llamó a “Maya and Samar” un “proyecto apasionante” que tardó “muchos años en realizarse” y lo describió como una película que se basa en la experiencia vivida por los muchos refugiados afganos que, como Samar, huyeron del opresivo régimen talibán en busca de una vida mejor.

Viajando por tierra a través de Irán y Turquía, y luego haciendo el peligroso cruce del Mediterráneo, muchos llegan a Atenas –el epicentro de la crisis de refugiados de la última década en Europa– donde, indocumentados y no deseados por el gobierno griego, luchan por los márgenes de la sociedad griega.

Mientras investigaban “Maya y Samar”, Lanktree y el equipo de producción hablaron con innumerables refugiados sobre su viaje y contrataron a muchos como consultores culturales para la película. «Todas esas historias fueron increíblemente importantes para nosotros cuando comenzamos esta producción», dijo. «Queríamos asegurarnos de que realmente estábamos honrando la verdad de cómo era para estos afganos que vivían en Atenas».

Igualmente importante fue comprender la realidad que dejaron atrás en Afganistán, particularmente para las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTQ, que han enfrentado una brutal represión bajo el régimen talibán.

A pesar de esa represión, Vieira (ganador del prestigioso premio Ulrich Wildgruber de Alemania) señaló que existe una comunidad queer clandestina y vibrante en Afganistán, cuya “resiliencia e inventiva” están “más allá de inspirar”. “Maya y Samar”, dijo, honra esa resiliencia y al mismo tiempo demuestra que “dondequiera que hay opresión, siempre hay alegría y resistencia”.

Pearse, quien recordó la relación inmediata que entabló con su coprotagonista, elogió la producción por cómo manejó las escenas de sexo picantes del dúo. «Teníamos control total sobre cómo nuestros personajes expresarían su deseo. Había un entorno en el que teníamos libertad y control», dijo. “Se nos creó un espacio sagrado para hacer de esto lo que queríamos que fuera”.

VVS lanzará “Maya and Samar” en Canadá, y Distant Horizon se encargará de las ventas internacionales. Con los derechos de la película en Estados Unidos aún en juego, los realizadores criticaron la calificación NC-17, criticando tanto a la MPAA como a la industria por lo que describieron como un doble rasero cuando se trata de representaciones del amor lésbico en la pantalla.

«En términos de la representación del amor queer, creo que en los últimos años… hemos visto una cantidad cada vez mayor de historias de amor LGBTQ más convencionales», dijo Lanktree. “Pero particularmente cuando se trata de amor lésbico, se sigue retratando a través de una lente masculina.

«Gran parte de la vida de Samar gira en torno a la opresión. Pero ella tuvo albedrío en esos momentos». [with Maya]. Ella estaba eligiendo ser libre y dar su amor”.

«Desde que comencé a hacer películas, he estado esperando y muriendo por contar historias donde la sexualidad femenina no sea un adorno o excitación para el público, sino una historia desde la experiencia y los personajes», añadió Doron. “[Maya and Samar’s love] Es caótico y poético y está vivo”.

El Festival de Cine de Tesalónica se celebrará del 30 de octubre al 9 de noviembre.