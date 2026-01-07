El director de ‘Los susurros de la luna’ tenía 23 años

Lai Yuqingel guionista y director de la queer love story”Susurros de la luna”, murió en Phnom Penh, Camboya, a los 23 años.

Nimbus Films e Inwave Films, que respaldaron “Whisperings of the Moon” junto con Mirage Films, dijeron en un comunicado: “Estamos profundamente tristes de compartir que el cineasta Lai Yuqing, guionista y director de ‘Whisperings of the Moon’, con quien tuvimos el privilegio de trabajar, nos dejó a la edad de 23 años”.

El comunicado añade que Lai «falleció debido a un incidente el 30 de diciembre de 2025. El caso aún está bajo investigación y su familia está en Phnom Penh preparando su funeral y trabajando estrechamente con las autoridades locales. Los detalles del incidente aún no se han publicado, pero su familia hará un anuncio oficial una vez que se resuelva el caso».

Nacido en Tianjin, China, Lai estudió en Nueva York, Los Ángeles y Toronto. Su primer largometraje, «Whisperings of the Moon», está ambientado en Phnom Penh y sigue a una actriz de teatro que regresa a casa después de la muerte de su padre y se reconecta con un antiguo amante, trazando una relación agridulce moldeada por la memoria, la actuación y las limitaciones sociales.

El trabajo anterior de Lai incluyó los cortometrajes “Two Suns” (2024) y “Love Is a Book” (2024). “Whisperings of the Moon” surgió directamente de “Love Is a Book”, que exploró un terreno emocional similar y condujo al desarrollo de la película.

“Whisperings of the Moon” fue producida por Esther Li, Siddartha Jatla y Lily Yang, y montada como una coproducción internacional que abarca Camboya y múltiples territorios asiáticos. La película fue seleccionada para el día 30. Festival Internacional de Cine de Busán en 2025, con Las ventas internacionales están a cargo de Inwave Films.

“El talento de Yuqing sigue vivo en sus imágenes, en la forma en que miraba el mundo: con una sensibilidad y honestidad poco comunes, marcadas por una intensidad tranquila y luminosa”, dijeron Nimbus e Inwave. «En ‘Susurros de luna’, como en el resto de obras que dejó, ya estaba dando forma a mundos íntimos, silenciosamente poderosos, atenta a los gestos más pequeños y a los silencios entre las personas. Una voz singular apenas comenzaba a surgir».

La película fue protagonizada por los actores noveles Sopheanith Thong y Deka Nine, a quienes conoció mientras trabajaba con estudiantes en la Academia de Arte Interino de Camboya.

«Estamos devastados por su partida», continúa el comunicado. «Nuestros pensamientos están con su familia, sus seres queridos y todos los que estuvieron cerca de ella. Les enviamos nuestro más sentido pésame».

Nimbus e Inwave dijeron que continuarán apoyando “Whisperings of the Moon” con cuidado y respeto para que el trabajo y la voz de Yuqing puedan seguir siendo vistos y escuchados en todo el mundo.

“No la olvidaremos”, dijeron las empresas. «Descansa en paz, Yuqing».