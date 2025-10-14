El director de ‘Los jóvenes y los inquietos’ tenía 85 años

brezo colinael director ganador de seis premios Emmy que dirigió cientos de episodios de «Los jóvenes y los inquietos”, murió el 10 de octubre en Las Vegas a los 85 años.

Pionera de las mujeres en el drama diurno, comenzó su carrera televisiva en su ciudad natal de la ciudad de Nueva York después de graduarse de la Rye Country Day School. Se convirtió en asistente de producción en la telenovela de CBS “Love of Life”, que duró 29 temporadas entre los años cincuenta y ochenta.

Mientras estuvo en la ciudad de Nueva York, Hill también ascendió de asistente de dirección a director, dirigiendo episodios de dramas diurnos como “Love Is a Many Splendored Thing”, “Search for Tomorrow” y “As the World Turns”.

En 1985, Hill se mudó a Los Ángeles y se convirtió en director contratado de la telenovela de CBS «The Young and the Restless».

Permaneció parte de la producción durante 15 años, donde dirigió cientos de episodios. Desde 1988 hasta 2000, Hill fue nominada a 13 premios Daytime Emmy en la categoría de destacado equipo de dirección de series dramáticas por su trabajo en “The Young and the Restless”.

Ganó el premio Emmy seis veces a lo largo de su carrera, compartiendo su primer triunfo con sus colegas Rudy Vejar, Frank Pacelli, Randy Robbins y Betty Rothenberg.

Sus otros créditos como directora incluyen “General Hospital” y la popular serie dramática “Baywatch”. Además, obtuvo un crédito de productora supervisora ​​por su trabajo en la telenovela diurna de los años 80 “The Caitlins”.

A Hill le sobreviven su esposo Randy; hijos Tim y Chris; nuera Debbie Deuble Hill y nietos Violet, Quinn y Carter.