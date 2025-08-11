El director de ‘hoja seca’, Alexandre Koberidze, se alinea la próxima foto, ‘bilingüe’

Helmer georgiano Alexandre KoberidzeEn Locarno con su entrada de competencia «Dry Leaf», se vuelve a crear con Leipzig y New Matter Films, con sede en Berlín, en su próximo proyecto, «Bilingual», un drama misterioso romántico inspirado en el álbum de 1996 del mismo nombre de 1996 del mismo nombre.

La coproducción alemana-francesa seguirá a dos arcos de pisos, uno ambientado en Francia y el otro en Georgia, después de dos mujeres que están siendo buscadas en los respectivos países.

«Si ves la película, supongo que nunca pensarías en los chicos de las tiendas de mascotas, pero de alguna manera el estado de ánimo de la película proviene de esta música», dice Koberidze.

«Es una película en dos partes. Una se desarrolla en Francia y es más una historia criminal detectable. La segunda parte está en Georgia. También tiene una especie de narrativa de detectives, pero es más una historia romántica. Y estas dos historias, de muy poca manera, se derriten entre sí».

Con el guión ya terminado y la financiación asegurada tanto de la Junta de Cine Federal Alemán (FFA) y la Comisión de Financiación Film Film Franco-German (a través de la FFA y Francia CNC), Koberidze tiene como objetivo filmar la película el próximo año. Las nuevas películas de materia y las producciones tripode de Francia están produciendo.

Será un proyecto muy diferente y mucho más grande que la «hoja seca», agrega Koberidze.

Su última película es una película de carretera meditativa ambientada en Georgia, donde un padre preocupado se embarca en un viaje para encontrar a su hija después de que ella dejó una carta pidiendo no ser encontrado.

Una fotógrafa deportiva, Lisa había planeado tomar fotos de campos de fútbol rurales en todo el país, por lo que es a estos pueblos remotos que su padre Irakli establece con la esperanza de encontrarla.

La película, que sigue al galardonado título de la competencia de Berlín 2021 de Koberidze, «¿Qué vemos cuando miramos el cielo?» Acompaña a Irakli y Levani, la amiga y colega de Lisa, mientras viajan por todo el país, volviendo sobre sus pasos a través de pueblos tranquilos, conociendo a extraños y hablando con niños jugando fútbol en el camino.

Alexandre Koberidze/New Matter Films

El viaje serpenteante se refleja en el título de la película, un término de fútbol brasileño que se refiere a un tipo de tiro libre, en el que la pelota se golpea sin giro, lo que hace que vole de manera impredecible, como una hoja seca que cae de un árbol.

También describe el viaje de los personajes y la realización de la película en sí, que demostró un largo proceso, explica Koberidze. Comenzó a escribirlo en 2021 y lo disparó en dos cuadras en los siguientes dos años.

«Dry Leaf» es en gran medida un asunto familiar: el padre del director, David Koberidze, toca a Irakli, y el hermano Giorgi Koberidze compuso la música para la película y también supervisó el diseño de sonido.

«Es un compositor, y cuando comencé a editar, quedó claro que la música se convertiría en una parte muy importante de la película. Fue entonces cuando lo llamé y le dije:» No es solo que estoy haciendo una película y tienes que hacer música para ello. También tienes que verlo como tu propio trabajo, porque esta película no vivirá sin música «.

Como en su película anterior, el fútbol es un elemento importante en la historia y en la vida de los personajes.

«Me gusta el fútbol y cuando pienso en mi infancia, estos pequeños campos de fútbol improvisados son más o menos el primer tipo de cosa común que los niños están haciendo juntos porque es súper simple: simplemente pones piedras allí. Pero de alguna manera tienes que hacerlo en un grupo; tienes que tener este deseo, y luego tienes que decidir, ¿qué tan anchos son?

«Recordé de mi infancia cuán diferentes eran todos estos lugares: a veces son piedras, a veces son palos, a veces son solo bolsas. Eso era como mi fantasía: ver cómo se hacen estos lugares en diferentes áreas del país».

Hacer la película fue un viaje similar al tomado por los personajes de la película, llegando a pueblos remotos y de manera similar pidiendo a las personas al azar el camino al campo de fútbol local.

Al igual que con su primera característica, «Let the Summer Never Come Again» de 2017, Koberidze disparó «Dry Leaf» en su Sony Ericsson W595, que ha usado desde 2009. «Se convirtió en una visual muy natural porque es una especie de rutina diaria para mí que tomo fotos y videos con esta cámara», agrega, señalando que es casi como guardar un diario visual.

A pesar de capturar los encantadores paisajes naturales de Georgia, exuberantes colinas onduladas y cielos soleados de verano, Koberidze todavía buscaba evitar representar demasiado de la belleza escénica del país y las vistas «súper espectaculares» que caracterizan la tierra. «Hubo algunas regiones que no visitamos porque algunos lugares parecen demasiado exóticos. Tenía el temor de que pudiera terminar como algo del canal Discovery».

Heretic está manejando las ventas mundiales de «hoja seca».