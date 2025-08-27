El director de Harry Potter critica las fotos de Nick Frost Hagrid: es lo mismo

Chris Columbusquien originalmente trajo «Harry Potter«A la pantalla grande como director de» The Sorcerer’s Stone «de 2001 y» The Chamber of Secrets «de 2002, apareció recientemente en el Podcast «The Rest Is Entertainment» y cuestionó el próximo reinicio de la serie de HBO después de ver fotos establecidas de Nick Frost como hagrid. Columbus eligió a Robbie Coltrane como el icónico jardinero de Hogwarts.

«Entonces, estoy viendo estas fotografías … y [Nick Frost is] Usando exactamente el mismo disfraz que diseñamos para Hagrid. Parte de mí era como: ¿Cuál es el punto? » Columbus dijo. Todo va a ser lo mismo «.

«Es muy halagador para mí, porque creo que ese es exactamente el disfraz de Hagrid que diseñamos», agregó Columbus. «Entonces, parte de esto es realmente emocionante, así que estoy emocionado de ver qué van a hacer con eso. Parte de esto es una especie de deja vu de nuevo».

Colón Dicho anteriormente Variedad en una entrevista Que no tiene interés en ser parte de la serie «Harry Potter» de HBO, explicando: «Lo he hecho, vi mi versión … no me queda nada en el mundo de Potter». Dobló en esta toma durante la entrevista de podcast.

«¿Celoso? No. Es hora de seguir adelante», dijo el director. «Siempre he tenido problemas con [the] idea de franquicia. Siento que lo he hecho … Estoy muy orgulloso de esas películas, las primeras tres con las que estuve involucrado, y estoy siguiendo adelante «.

En una entrevista separada con El estándarColumbus dijo que recientemente se había encontrado con Nick Frost y que fue honesto con él: «Dije: ‘Esto es muy surrealista para mí, tienes que entender, Robbie Coltrane y yo estábamos tan cerca’. Entonces es extraño, extraño «.

Columbus no tiene resentimientos contra HBO por reiniciar «Harry Potter», y es consciente de tener una temporada completa de televisión para adaptar cada libro que la serie podrá incluir cosas que se vio obligado a cortar en sus películas. One Exmaple es Peeves del primer libro, un personaje que «nunca llegó a la película, simplemente no tuvimos tiempo para desarrollar el personaje».

«Lo mejor es que con el primer y segundo y tercer libro, queríamos hacerlo todo. Queríamos llevar todo eso a la pantalla, y no tuvimos la oportunidad». dijo Variedad. «Entonces para mí, [the show] es una oportunidad para dar vida a todas esas escenas «.

Hablando con Colisionar A principios de este año, Frost elogió la actuación Hagrid de Coltrane y les dijo a los fanáticos que no esperaran una copia al carbón.

«Voy a intentar hacer algo, no ‘diferente’, creo que tienes que ser respetuoso con el tema, pero dentro de eso, hay margen para Minutia», explicó Frost. «Siempre leo a Hagrid, ya que es como un niño encantador, perdido, violento, divertido y cálido. Creo que la belleza de poder hacer un libro una temporada significa que puedo explorar eso mucho más, y no puedo esperar».

«Harry Potter» de HBO ahora está en producción y se debutará en algún momento en 2027.