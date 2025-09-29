El director de ‘Fuck My Son’ explica el uso generativo de IA en el cine

Todd Rohal‘s Película subversiva con clasificación X «¡A la mierda a mi hijo!Se abrió el 10 de septiembre como parte de la sección Midnight Madness del Festival Internacional de Cine de Toronto. La primera actuación fue encontrada con, como esperaba, risas y retorces de la comedia oscura sobre una madre que intenta obligar a una mujer secuestrada a dormir con su hijo deformado.

Sin embargo, después de la proyección, varios Reseñas de beticboxd y los mensajes de redes sociales aparecieron criticando la película por su uso de IA, que se ha convertido en un reciente punto de discusión entre los fanáticos del género. Rohal había incluido un explicador de IA en las notas de la prensa para la película, pero para aclarar su mensaje sobre un tema complejo directamente con los espectadores, el director compartió su desglose detallado con Variedad. De esa manera, el público estaría claro cómo y por qué se usó antes de ver la película.

Lea la carta en su totalidad a continuación.

Una nota sobre el VFX y la IA generativa en «¡Joder a mi hijo!»

Puede ser difícil discernir cuándo y dónde se podría usar IA generativa en una película, por lo que aquí hay una breve guía de lo que se hizo con IA y lo que se creó utilizando efectos de computadora «tradicionales» en nuestra película.

Creé una gran parte de la publicación VFX y la animación yo mismo usando una combinación de diferentes herramientas y software. Para las necesidades más complicadas de VFX (sangre, líquidos, vómeles, humo, vapor, explosiones y extracción de alambre) Confié en artistas profesionales de VFX en Suplex fx En Atlanta, cucharadita de FX en LA/Seattle, Lightbuddy Studios en Seattle e independientes artistas y amigos de FX en Austin, LA y Georgia. Le di a estas personas todo el dinero de postproducción que tenía y asumí la tarea de completar los más de 200 disparos VFX que permanecieron.

De lo contrario, me desempeñé como el único editor y el departamento de postproducción de la película utilizando Avid Media Composer, Adobe Photoshop, After Effects, Blender, Davinci Resolve y activos de ActionVfx en mi Mac de escritorio en la habitación libre de nuestra casa.

Creé imágenes de IA en los siguientes lugares de la película:

Las «reglas de cine» al estilo AMC

Inicialmente, la idea aquí era volver a crear la animación de montaña rusa del cine Regal que se reproduce antes de sus shows, que ha «evolucionado» a lo largo de los años con varias encarnaciones de animación CGI perfectamente mala (estoy seguro de que Regal Cinemas está trabajando en una introducción roller de AI actualizada mientras escribo esto). En su lugar, opté por una versión más corta de un conjunto de reglas de «amantes de las películas» de AMC que se harían con las versiones de IA de Tropes de películas de Cine Noir, Sci-Fi, Ben-Hur y Vaudeville. Esto se sintió como un uso apropiado de la IA porque, bueno … AMC probablemente también está haciendo algo como esto y se sintió como una forma apropiadamente precisa de retratar el estado actual del cine: proyectores digitales que proyectan imágenes digitales de personas digitales en un esfuerzo patético para acurrucarse en los días de gloria de todas las cosas análogas.

Las tomas de audiencia de la visión de la visión

La «Guía de Pre-Show de Move Theatre» utiliza imágenes generadas por IA de una audiencia utilizando las tecnologías «Perv-O-Vision» y «Nude Blok» dual. La IA se usó aquí porque esto está configurado para parecer que está siendo presentada por una compañía de tecnología cristiana y una compañía de tecnología cristiana usaría felizmente la IA para vender su producto. Hubiera sido más fácil para mí disparar estas tomas con algunos amigos, ya que las plataformas de IA no me permitieron generar nada con la palabra «pervoo» en las imágenes, por lo que tuve que compilar ese texto nuevamente en cada imagen con ese texto.

Los compañeros de carne

La animación inicial de Meatie Mates que se ve en el iPad de Bernice fue creada por Animator Cable Hardin usando la animación 2D tradicional dibujada a mano para la secuencia de «apertura» del programa.

Para las secuencias en las que los compañeros de carne se vuelven «reales», quería que se parecieran a un moderno espectáculo de tipo «Veggie Tales», algo que se sintió como una versión contemporánea (o futurista) de lo que un programa de niños de YouTube podría utilizar. Al principio, probé Blender (el mismo software utilizado en la película «Flow») pero mis resultados se sentían demasiado anticuados y limpios. Luego probé las herramientas de animación «Mixamo» ahora anticuadas de Adobe, que fueron divertidas, pero finalmente decidí usar una mezcla de herramientas de IA (MidJourney, Kling, SORA y Flux) para crear los personajes basados ​​en el 2D Dibujos que hicimos, capacitar a los modelos de IA con mis propios dibujos e imágenes originales, fotos de carne e entrajes de Tacoma Butcher Shop y luego crear un set de carácter básico de carácter. Ninguna de estas herramientas de inteligencia artificial podría crear y animar completamente a los personajes de la forma en que se necesitaba, por lo que pasé meses uniendo a todos los personajes uno a la vez, compuestos por separado cada una de sus bocas y ojos y creando mi propio «flujo de trabajo de animación» en los efectos posteriores de Adobe para que todos trabajen juntos, los compusieran en nuestras imágenes de producción, sincronizaran sus voces y hacer que parezcan interactuar.

Mi pensamiento era que para cuando se joda a mi hijo! » Estaba completa, estas herramientas de IA estarían en un punto en el que los espectáculos completamente animados serían posibles y se parecían a lo que creé, pero en el momento de este escrito (caída de 2025) creo que las cosas aún no están en ese punto.

Otras instancias de IA se utilizan para tomas en la película que vuelven a llamar o hacen referencia a las secuencias anteriores. Los títulos de apertura previsecen el mundo de la compañera de carne que viene, los miembros de la audiencia de visión de pervas aparecen nuevamente en la escena de sexo, los cortocircuitos del cerebro de Fabian y los golpes de tonterías, recuerdos, carne y perversiones se mezclan con clips vintage de Doris WishmanPelículas y obras de arte digital de Artista belga Marcin Pospiech.

Además de estas secuencias, lo que está viendo en la pantalla fue creado prácticamente por la leyenda de los efectos especiales Robert Kurtzman o por los artistas visuales de FX mencionados anteriormente.

AI también se usó para ayudarme a completar los formularios K1 para entregar a nuestros 35 inversores y completar las presentaciones de impuestos de LLC, de los que no sé nada.

Espero que esto ayude a dar una idea de cómo y por qué el software que se usó en la postproducción para «¡Joder a mi hijo!» Si tiene alguna pregunta o desea discutir algo de esto, no dude en ponerse en contacto conmigo.

¡Gracias!

– Todd Rohal

Todd Rohal es el escritor, director, productor, editor, supervisor de post, artista de VFX, contador y asistente de mezcla de «¡A la mierda a mi hijo!»