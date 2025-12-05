El director de fotografía de ‘Train Dreams’ filmó la película utilizando el 99% de luz natural

Clint Bentley‘s «Tren de sueños” sigue a Joel Edgerton como Robert Grainier, un maderero y trabajador ferroviario que vive en el noroeste del Pacífico.

Ambientada a finales de la década de 1960, “Train Dreams” está dirigida por el coguionista de “Sing Sing”, Clint Bentley, quien llamó a Adolpho Veloso para que fuera el director de fotografía de la película.

Las imágenes son exuberantes. Los altos árboles verdes resaltan contra el cielo azul claro, hasta que un incendio forestal arrasa el bosque y cambia la vida de Grainger. De repente, la paleta es ceniza y gris, reflejando las consecuencias.

Las imágenes de Veloso perduran mucho después de que han transcurrido los créditos de la película. En una escena, es un gran momento, cuando los árboles altos son talados en nombre del progreso.

Veloso se sentó con Variety para Dentro del marco y dijo: «Durante el 99% de la película, utilizamos luz natural».

Con Bentley filmando en lugares de la vida real, la idea era simular a la audiencia mirando a través de recuerdos y armando una vida en el lugar donde se mostraban las imágenes. En este caso, esos recuerdos pertenecen al personaje de Edgerton, Robert.

Para investigar, Veloso examinó muchas fotografías antiguas de la época e incluso de 1920. Mientras las revisaba, se dio cuenta de que tenían una relación de aspecto de 3:20. Veloso dice: «Seguimos volviendo a esta sensación de memoria. Pensábamos: ‘¿Por qué simplemente no usamos esa relación de aspecto?'»

Una vez que tuvieron eso, Veloso supo que sería una película íntima y también trató de capturar la belleza del entorno natural. Para filmar adecuadamente con luz natural y capturar la belleza del paisaje, Veloso dice: «Sabíamos que necesitábamos una cámara más pequeña y, debido a la luz natural… decidimos optar por la Alexa 35 para tener mucho rango dinámico».

Del mismo modo, para las escenas nocturnas, lo natural era clave, por lo que utilizó fuego real y velas para iluminarlas. Él dice: «Queríamos que siguiera así para sentirnos un poco más arraigados».

Las exuberantes imágenes de la película se capturaron utilizando lentes Kowa Spherical. Por la noche, cambió a lentes Zeiss Super Speeds.

Después de que el incendio forestal devasta gran parte del paisaje y la casa de Grainger, los tonos terrosos desaparecen con muy pequeños toques de verde. Todo eso fue natural, dice Veloso.

