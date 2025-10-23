El director de fotografía de ‘Sinners’ habla sobre el rodaje de la entrada de Jack O’Connell

Ryan Coogler le envió a su directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw el guión de “pecadores” la noche antes de comenzar a filmar “La última corista” de Gia Coppola.

«Lo leí y quedé impresionado, porque si no sabes nada sobre la historia y lees algo así, es algo único», dice Arkapaw. Ella respondió al guión de Coogler enviándole un largo correo electrónico. «Simplemente descargué todos mis pensamientos sobre cómo me hizo sentir, las cosas visuales que surgieron y lo que me gustó de ello».

Ambientada en el delta del Mississippi durante la era de Jim Crow, “Sinners” está protagonizada por Michael B. Jordan como los gemelos idénticos Smoke y Stack, que regresan a la ciudad después de encontrarse con la mafia de Chicago. Los gemelos reúnen a la comunidad local para ayudar a construir un local de música rock. Sin embargo, cuando se pone el sol, aparecen vampiros y causan estragos en la ciudad y en la noche del estreno del Juke.

Arkapaw hizo historia cuando se convirtió en la primera directora de fotografía en filmar una película de 65 mm en IMAX.

Pero esa decisión se produjo durante el proceso de prueba. Coogler había utilizado previamente el formato Super 16 al filmar “Fruitvale Station”, un formato al que quería volver. Sentarse para Variety’s Dentro del marcoArkapaw dice: «Comenzó a progresar a medida que teníamos más conversaciones con el supervisor de efectos visuales. Debido al aspecto de hermanamiento en la película, el formato de 35 mm tenía una puerta más estable y era más amigable para el tipo de trabajo que teníamos que hacer. Entonces, pasamos a pensar en la película en 35 mm. Y luego Ryan recibió una llamada del estudio preguntándonos si habíamos hablado sobre el gran formato, y eso hizo que simplemente abriera su mente».

Los dos fueron al desierto cerca de Lancaster, California, y IMAX probado 35 mm y 65 mm, con Coogler mostrando un gran interés en mostrar el paisaje, una idea inspirada en Quentin Tarantino‘The Hateful Eight’, que se filmó en película de 65 mm utilizando Ultra Panavision 70 mm. «Proyectamos esas pruebas en FotoKem y en la sede de IMAX. Después de ver lo que creaste, no puedes dejar de verlo».

Uno de los vampiros, Remmick, es interpretado por Jack O’Connell. En la película, aparece casi a la mitad, entrando en el encuadre con una granja en la distancia mientras los pájaros vuelan sobre sus cabezas. Arkapaw dice que fue una de sus escenas favoritas y revela que el guión de Coogler en realidad comenzaba con la secuencia. “Recuerdo que cuando lo leí quedé impresionado porque pensé: ‘¿De dónde se le ocurrió esto?’ Es muy bueno escribiendo cosas que saltan de la página y entusiasman a la gente. Y eso viene de su amor por el cine y por estar en el teatro. Estás viendo ‘Tiburón’ o ‘El caballero de la noche’ y tienes estas escenas que simplemente te abrazan y te sientes como parte de la escena. Y así fue como escribió esa escena”.

Arkapaw dice que Coogler discutió la escena con el editor Michael Shawver y terminó colocándola más abajo en la línea de tiempo. «Era una de mis escenas favoritas y parecía un western. Estaba muy emocionado de rodarla y pude verlo en mi cabeza en el momento en que la leí. Se trata de la entrada de Remmick en la película, tratando de acercarse a esta desolada granja donde se encuentra con estos dos granjeros. Él está tratando de entrar a la casa y ponerse a cubierto porque dice que lo persiguen unos indios Choctaw».

La clave de la escena fue acertar con esa entrada. Coogler quería que fuera grandioso. Arkapaw dice: «Era importante para Ryan que dieras una pista del hecho de que puede volar. Jack saltó de la caja, y lo hicimos varias veces para hacerlo bien porque Ryan quería que se viera de cierta manera. Estás cerca de la cámara, y eso simplemente insinúa el hecho de que tal vez esté volando, que tiene poderes sobrenaturales. Más tarde, obviamente, en la escena, ves que es un vampiro porque te lo encuentras de nuevo en la habitación trasera en la guardería”.

Otro aspecto de la escena fue ponerla en contra de la hora mágica cuando se pone el sol. Era importante ver el sol romper en el horizonte y entender lo que eso significaba para la narración. Arkapaw tuvo dos días para rodar la secuencia. Ella dice: «Lo filmamos durante un día y luego volvimos para completar algo de trabajo, lo que nos permitió tener más tiempo para filmarlo en cámara».

No todo fue fácil. Las tomas con los Choctaw viendo caer el sol fueron todas en cámara. «La cámara IMAX se atascó justo antes de que estuviéramos a punto de filmar esa toma de él mirando el sol en el caballo. Se ve por encima de su hombro el sol poniéndose. Pero pudimos solucionar el atasco y, literalmente, rodamos justo antes de que se pusiera».

En cuanto a su rodaje histórico, Arkapaw dice que quería que el formato cantara, y este fue un excelente ejemplo de cómo hizo precisamente eso. «Teníamos cámaras en grúas y hay muchas tomas en movimiento, como en un viejo western, pudiendo seguir a los caballos. Es una escena hermosa».