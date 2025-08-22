El director de fotografía de ‘Deathly Hallows’ tenía 81 años.

Eduardo SerraEl director de fotografía detrás de las películas de «Harry Potter» «Deathly Hallows – Parte 1» y «Deathly Hallows – Parte 2», murió el martes. Tenía 81 años.

La noticia fue confirmada por el Academia de Cine Portuguesa.

Nacido en Lisboa en 1943, Serra fue la única persona portuguesa que fue nominada dos veces para un Oscar, por su trabajo en «The Wings of the Dove» y «Girl With a Pearl Earring».

Serra trabajó en gran medida en películas europeas y británicas. El director Patrice Leconte fue un colaborador frecuente. Los dos trabajaron en películas como «Tango» y la película de 1990 «The Hairdresser’s Husband». También trabajó con Claude Chabrol en varias películas, incluidas «The Swindle» y «The Flower of Evil».

Serra grabó notablemente en «Unbreakable» de M. Night Shyamalan y las dos últimas películas de Harry Potter que fueron dirigidas por David Yates y fueron filmadas consecutivas.

El director de fotografía hablar con Variedad en 2004 Sobre su trabajo en la película de Peter Webber «Girl With a Pearl Earring». Él dijo: «El estudio de Vermeer es uno de los personajes principales de la película. Los pintores de ese período funcionarían desde la luz natural y serían muy precisos con respecto a la luz. La luz vendría de una ventana e intentarían representar exactamente lo que haría en la cara de alguien, la pared, la mesa y los objetos en ella». Serra continuó diciendo: «Esa es la historia de nuestra película: cómo la luz toca al joven modelo Griet, y cómo Vermeer lo captura en el lienzo. Es maravilloso que cualquier director de fotografía tenga una oportunidad para evocar eso, especialmente para aquellos que, como yo, trabajan y respetan la iluminación natural. Tuve la experiencia de, de una manera, tocando el proceso creativo de Vermer».

Otros títulos notables en su filmografía incluyen «Bobby Darin», «The Wives of Saint-Pierre», con Juliette Binoche y «What Dreams May Ven».

Marek żydowicz, productor y director del Festival de CameriMage, escribió un homenaje a Serra en Instagram, diciendo: «Eduardo era un amigo cálido, humilde y devoto del festival. Nos visitó muchas veces, siempre capturando la atención de los estudiantes, los artistas jóvenes y los maestros de la cámara. Su conocimiento, sensibilidad y maestría extraordinaria de sus colegios de cine, así como el cine, así como el cine, así como el cine, así como el cine, así como el cilindro de la cámara, así como el cilindro de la cámara, así como el cine de la cámara. El mundo.