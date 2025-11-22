El director de ‘Family Plan 2’ habla sobre el rodaje de escenas de acción reales: Odio la IA

Simón Cellan Jones Ha tenido una larga carrera dirigiendo cine y televisión, pero dice que su mayor emoción se produce cuando surge una complicada escena de acción. En su nueva película, el Mark Wahlberg comedia familiar llena de acción”El plan familiar 2”, que ahora se transmite en Apple TV, la aventura trotamundos tiene una increíble persecución en auto por todo el famoso distrito de Montmartre en París, y llevó a todos en el set al límite.

«Estábamos literalmente bajando las escaleras afuera de esta famosa iglesia», dice Cellan Jones. «Cuando vi esa toma, lo hicimos de verdad. Condujimos un pequeño Trabant, un viejo auto de Alemania del Este, y un Range Rover por estas escaleras. Y el especialista se acercó a mí y me dijo: ‘Simon, tienes uno más, porque esto se está poniendo realmente aterrador, ¿vale?’ Y dije: ‘Necesito uno más’. Así que hicimos un trato y la última vez fue aún más aterrador”.

Cellan Jones y el equipo de especialistas lograron la toma, junto con varias otras acrobacias costosas en locaciones que otras producciones podrían haber filmado en el estudio o por otros medios.

«Se trata de obtener el permiso de la burocracia, la oficina del alcalde o lo que sea», dice Cellan Jones. «Tienes que rellenar muchos formularios y ser muy específico sobre lo que haces. Tuvimos otra secuencia que tuvo lugar en Piccadilly Circus y el Puente de Westminster, partes emblemáticas de Londres. Tuvimos que cerrarlas presentando un plan con tres meses de antelación. Luego, cuando llegas allí, no puedes cambiarlo. Así que quieres ser espontáneo, pero tienes que tener tus patos en fila con tres meses de antelación, y luego tienes que esperar que hayas acertado. Ese día, con suerte, todo funciona fuera.”

En un mundo donde los videos de Sora 2 se promocionan en línea como capaces de evocar escenas de acción y aventuras de la nada en unos pocos minutos, y los centros de filmación en Atlanta y Canadá a menudo reemplazan lugares en todo el mundo, es reconfortante escuchar a un artesano como Cellan Jones presionar para que su trabajo se sienta real y táctil.

«La gente siempre dice: ‘Bueno, escucha, podríamos hacer esto CG'», dice Cellan Jones. «Siempre dicen eso. Pero trabajo con Skydance. Son geniales. Realmente les gustan las películas. Así que cuando les dije: ‘Quiero hacer todas estas tomas de parkour en el techo’, lo primero que pensaron fue: ‘Mira, es muy peligroso estar en un techo. Tienes que tener cientos de cables de seguridad. Lleva horas y horas’, lo cual, por cierto, se hace. Y dije: ‘Mira, podríamos hacerlo en un set, pero honestamente, no se vería tan bien». bien.» Y ellos dijeron: ‘Está bien, está bien’. Si puedes conseguir que funcione por el dinero, hazlo.’ Así que me apoyaron mucho”.

No sorprende que a Cellan Jones le guste mantener las cosas reales: creció amando las películas de los años 70 y 80 y adorando las acrobacias y las persecuciones de autos como las de “The French Connection” de 1971 y “Bullitt” de 1968. Actualmente se encuentra en medio de una asociación creativa con Wahlberg, otro aficionado a la acción que protagonizó sus dos últimas películas, “The Family Plan” de 2023 y “Arthur the King” de 2024. Además, el trabajo televisivo de Cellan Jones está repleto de programas conocidos por sus impresionantes acrobacias y locaciones reales, como “Generation Kill”, “Boardwalk Empire” y “Jessica Jones”.

A pesar de que cada vez más la industria defiende que la acción se procese a través de IA, Cellan Jones dice que es imposible duplicar completamente la sensación de una gran acción con inteligencia informática.

«A menudo veo una gran escena, e incluso si está hecha con mucha habilidad, sé que es falsa, es una replicación colectiva, es IA, es CG», dice. “Se produce un pequeño cambio en mí, y creo que incluso los niños pequeños que ven TikTok dicen: ‘Sí, está bien, pero eso no parece real’”.

Y aunque a veces los efectos se introducen en sus proyectos por la seguridad de su equipo o para conseguir una toma imposible, Cellan Jones está feliz de seguir defendiendo la realidad incluso en los trabajos de acción más desafiantes.

«Obviamente tengo que trabajar un poco con CG aquí y allá, pero no me considero un experto», dice Cellan Jones. «Y, honestamente, no quiero convertirme en un experto. Mi opción es, en primer lugar, hacerlo de verdad con los actores. Luego, a veces es injusto preguntarles a los actores, o no conseguirías el seguro o lo que sea. Pero entonces, está bien, hagámoslo de verdad con especialistas o dobles realmente buenos. Todo lo que puedes hacer de verdad es genial. Y no quiero cagarme por completo en la IA porque no quiero ser un ludita que Se niega a ver el futuro, pero odio la IA en este momento. Va a ser relevante, pero creo que la gente puede darse cuenta cuando estás usando CG e IA, y aprecian cuando no lo haces.

Mire el avance del “Plan familiar 2” a continuación.