El director de Emily en París, Diego Borella muere en la filmación del set en Italia

Diego Borella, subdirector de Netflix «Emily en París«, Murió después de colapsar repentinamente mientras filmaba la temporada 5 en Italia el jueves. Tenía 47 años.

«Nos entristece profundamente confirmar la repentina aprobación de un miembro de la familia de producción ‘Emily in Paris», dijo un portavoz de los estudios de televisión en un comunicado a Variedad. «Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos del individuo durante este momento increíblemente difícil».

Según los medios de comunicación italianos locales, Borella colapsó alrededor de las 7:00 p.m. del jueves mientras el programa se filmaba en Venecia. La tripulación se estaba preparando para una escena dentro del Hotel Danieli. Los médicos en el set intentaron revivir a Borella, pero fue declarado muerto en la escena debido a un «ataque cardíaco repentino», según una salida local. Según los informes, la filmación de la temporada 5 de «Emily in París» fue suspendida después del incidente y se reanudó el sábado.

Más por venir …