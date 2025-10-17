El director de El vecino perfecto de Netflix explica por qué es como una película de terror

En «El vecino perfecto”, la directora Geeta Gandbhir se basa en imágenes de cámaras corporales, cámaras de timbre y teléfonos celulares de la policía, así como en llamadas grabadas al 911 para contar la historia de una pequeña disputa vecinal en Florida que desembocó en violencia armada mortal cuando Ajike Owens, una joven negra madre de cuatro hijos, fue asesinada a tiros por su vecina, Susan Lorincz, una mujer blanca.

Ahora transmitiendo en netflixel documental, que obtuvo un premio del jurado en Sundance este año y fue adquirido por netflix por 5 millones de dólares, es parte de un número creciente de películas de no ficción que utilizan imágenes de cámaras corporales. El corto documental «Incident», nominado al Oscar y producido por el New Yorker del año pasado, se basó enteramente en imágenes de cámaras corporales y de seguridad, y «2000 metros hasta Andriivka» de este año, sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, incorpora videos de cámaras corporales del ejército ucraniano.

«Siento que no es sólo una tendencia en el documental, es una tendencia en el mundo», dice Gandbhir. «Ahora vivimos en un mundo donde crear medios está en manos de cualquiera».

Para “El vecino perfecto”, Gandbhir decidió no utilizar cabezas parlantes, recreaciones o cualquier técnica tradicional de narración documental por varias razones: la primera era que no quería “volver a traumatizar” a la familia de Owen ni a la comunidad.

“Teníamos todo el material, entonces ¿por qué hacerlos hablar de lo sucedido y revivirlo?” dice Gandbhir. «Las imágenes de la cámara corporal son innegables. Son imágenes institucionales, pero no hay prejuicios hacia nosotros como cineastas, periodistas o reporteros sobre el terreno. Para las audiencias que ahora cuestionan con tanta frecuencia la veracidad, autenticidad y perspectiva, siento que no pueden negar que esta es la serie de eventos que sucedieron».

El director también quería “darle la vuelta a las imágenes de la cámara corporal”.

“Las imágenes de las cámaras corporales de la policía se suelen utilizar para vigilar las comunidades”, dice Gandbhir. «Se utiliza para defender a la policía. Para las personas de color y para las comunidades vulnerables, se utiliza para criminalizarnos. Para deshumanizarnos. Es una herramienta de vigilancia, y quería tomarla y darle la vuelta, subvirtiéndola para mostrar esta hermosa comunidad como era antes. Realmente usar las imágenes -y no deberíamos tener que hacer esto- para humanizar a las personas de esa comunidad».

Gandbhir trabajó con la editora Viridiana Lieberman para condensar 30 horas de metraje en un documental de 97 minutos.

“Elegimos cuándo dejar que las cosas sucedieran y cuándo acelerarlas”, añade Gandbhir. «La idea es que existe una pequeña ciudad idílica y que existe una amenaza inminente que sólo los niños reconocen. Los adultos, incluida la policía, simplemente vieron a Susan como una molestia».

En el documento, un vecino adulto le dice a la policía: «Esa señora (Lorincz) siempre se está metiendo con los hijos de la gente». Señala un terreno abierto donde a los niños blancos y negros les gusta montar a caballo. “Es mandona”, dice una niña, identificando a Lorincz como una “Karen” enojada.

Antes del tiroteo de 2023, Lorincz llamó al 911 constantemente durante un período de dos años, quejándose de que los hijos de Owens y otros niños del vecindario hacían demasiado ruido y jugaban en “su propiedad”. La policía respondió por primera vez en febrero de 2022 y salió a entrevistar a varios vecinos después de que Lorincz acusara a Owens de arrojarle un cartel de “prohibido el paso”. A esto le siguió una serie constante de visitas policiales al barrio de Florida.

Gandbhir describe el ritmo de la película como “lento”.

«Tienes estas revelaciones que te hacen sentir profundamente incómodo en todo momento», dice. «Es una película de terror en muchos sentidos».

Lieberman ralentizó intencionalmente el escalofriante clímax del rodaje de la película, que no fue captado por la cámara. El editor utilizó grabaciones de audio de las cámaras de los timbres y una serie de llamadas al 911 para dar al público una idea de la confrontación, que es muy diferente del escenario de vida o muerte que Lorincz describe a los agentes de policía.

“Esa noche ciertamente hubo que descomprimirla en diferentes pasos para poder vivirla plenamente”, dice Lieberman. «La explosión emocional y el caos del evento en sí tuvo lugar desde múltiples ángulos. Así que reducirlo y tomar decisiones sobre con quién estamos, dónde estamos y cuándo, supongo que se podría decir, fue la parte más difícil de hacer esta película. El primer corte de esa noche duró 40 minutos».

Numerosos críticos se han referido a “El vecino perfecto” como un documental sobre crímenes reales, pero esa es una etiqueta que hace que Gandbhir se sienta “incómodo”.

«Muchas veces, cuando la gente piensa en un crimen real, tal vez piensa en algo lascivo o procesal», dice el director. «Esta película definitivamente trata sobre un crimen, pero no pensé que nos propusiéramos hacer algo que pareciera un documental sobre crímenes reales».

Aunque puede que no sea el típico documental sobre crímenes reales, como muchas películas de ese género, “El vecino perfecto” incluye una secuencia de prueba, que casi no llegó al montaje final.

Lorincz, quien invocó las leyes Stand Your Ground de Florida, fue juzgado el año pasado. Gandbhir y Lieberman ya habían completado el montaje final de “El vecino perfecto” para Sundance, pero después de ver el juicio que concluyó en noviembre de 2024, decidieron intentar incorporarlo al documental.

«Tuvimos varias conversaciones», dice Gandbhir. «Pensamos, ¿deberíamos entrelazarlo porque el juicio fue fascinante y de repente ves a todas las personas que estaban en las imágenes de la cámara corporal? Fue casi como si el elenco apareciera de repente y los vieras a todos con una luz clara».

Al final, Lieberman cortó una prueba de cuatro días en una secuencia de dos minutos que se reproduce durante los créditos del documental.

“Ahora nadie puede avanzar rápidamente en los créditos”, bromea Gandbhir.