El director de ‘El padre’, Florian Zeller, se incorpora a la Académie Française

Florian Zeller, un dramaturgo aclamado mundialmente que debutó como director con la película ganadora del Oscar “el padre”, protagonizada por Anthony Hopkins, se ha incorporado a la Académie Française, una prestigiosa sociedad literaria francesa fundada en 1635 por el cardenal Richelieu.

Creada durante el prolífico reinado de Luis XIV, la Académie Française ha desempeñado un papel importante en la configuración de la cultura francesa, preservando y actualizando el idioma, la gramática y el uso del país a lo largo del tiempo.

Los 40 miembros de la Academia Francesa, llamados “inmortales”, son escritores, filósofos y científicos famosos, como Victor Hugo, Corneille, Edmond Rostand, Jean Cocteau y Eugene Ionesco. Con 46 años, Zeller es el segundo miembro más joven elegido por la sociedad, después de Cyrano de Bergerac, que tenía 33 años cuando se unió en 1901.

Zeller se encuentra actualmente en preproducción de su tercer largometraje, “Búnker”, que marcará su anticipado seguimiento de la apasionante y emocionalmente “El hijo«, con Hugh Jackman. Un thriller psicológico, «Bunker» comenzará a rodarse en España el próximo mes con Penélope Cruz y Javier Bardem, junto a Stephen Graham («Adolescent»). La película gira en torno a un arquitecto que acepta un proyecto moralmente ambiguo -construir un búnker de supervivencia para un multimillonario tecnológico- y su esposa, que comienza a cuestionar su matrimonio después de 17 años juntos.

“El Padre” y “El Hijo” son parte de una trilogía de obras de Zeller que han viajado por todo el mundo. Ha escrito una docena de obras más. El autor y cineasta parisino también dirige Blue Morning Pictures, una productora que forma parte de Mediawan, junto con Federica Sainte-Rose. Los próximos créditos de producción de Zeller incluyen «Alone Together», Ben SharrockLa próxima película de (“Limbo”) protagonizada por Callum Turner (“Maestros del aire”) y Adrià Arjona (“Splitsville”).