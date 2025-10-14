El director de CBS News, Bari Weiss, tiene las cualidades de un gran líder

Anna Wintour ha ofrecido un voto de confianza al recién nombrado editor en jefe de CBS News Bari Weiss.

«Obviamente, es una joven muy exitosa con una personalidad muy fuerte y un punto de vista sólido», dijo Wintour. Variedad el lunes por la noche cuando se le preguntó sobre el nombramiento de Weiss en la gala del 25 aniversario de Only Make Believe en la ciudad de Nueva York. «Y eso normalmente lo convierte en un gran líder».

Wintour asumió el control de la edición estadounidense de Vogue en 1988 y ocupó el cargo durante 37 años. Chloé Malle, hija de la actriz Candice Bergen y del director Louis Malle, tuvo éxito ella como jefa de contenido editorial de Vogue EE. UU. en septiembre.

«Mis días están bastante ocupados», dijo Wintour, quien continúa supervisando la producción mundial de la revista de moda como directora de contenido de Condé Nast y directora editorial global de Vogue.

Cuando se le preguntó si algún día podría dejar de trabajar, el ícono de la moda de 75 años respondió: «Eso aún no ha surgido».

Only Make Believe honró a Wintour con el premio James Hammerstein en la gala benéfica anual. Anfitrión: Juan Olivero En el Teatro Shubert, la organización recaudó más de $1,3 millones para apoyar su misión de llevar el teatro interactivo a hospitales infantiles e instalaciones de educación especial en toda la costa este.

Un día antes, Oliver dedicó el último episodio de su serie de HBO “Last Week Tonight” a profundizar en la carrera de Weiss. El presentador nocturno destacó artículos de su medio The Free Press que describió como «bastante mal verificados» y cuestionó la falta de experiencia de Weiss en la sala de redacción tradicional.

«Por supuesto que sabía de antemano lo que estaban haciendo en Free Press, está bien», dijo Oliver. Variedad. «Cuando salta es cuando estás a cargo de una organización de noticias sin ser periodista».

Weiss hizo carrera como editora de artículos de opinión en The New York Times antes de separarse de la publicación principal en 2020 y lanzar Free Press. David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance anunciado la semana pasada que su empresa adquiriría Free Press de Weiss por 150 millones de dólares, una medida que provocó reacciones divisivas en toda la industria de los medios.

Aunque Oliver expresó profunda preocupación por el futuro de CBS News, enfatizó su deseo de «separar» el nuevo papel de Weiss del trabajo que realizan los periodistas de la cadena.

«La razón por la que es tan alarmante es que se está realizando un trabajo increíble en CBS», dijo Oliver. Variedad. «Continuarán haciendo ese trabajo hasta que, en el peor de los casos, ya no puedan hacerlo y la gente comience a ser despedida o a renunciar. Así que hasta ese momento, me gustaría defender en gran medida el hecho de que se está realizando un gran trabajo en CBS News. Espero que pueda seguir ocurriendo en estas circunstancias. Me preocupa que sea diferente».

Pres. Donald Trump dijo el domingo que cree que CBS News tiene un «gran potencial» después de la fusión Skydance-Paramount, que puso a David Ellison a cargo de la empresa de medios.

«Estoy seguro de que está feliz», dijo Oliver. «Quiero decir, ciertamente está feliz de que Ellison se haga cargo de Paramount y CBS. Así que esto es más de eso. Así que estoy seguro de que está feliz, si la felicidad es algo a lo que alguna vez pueda llegar por completo».

Oliver concluyó: «En general, si está realmente contento con algo, hay que preguntarse qué es ese algo».