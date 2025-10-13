El director de casting de ‘Duro de matar’ tenía 74 años

Jackie Burchuna directora de casting conocida por su trabajo en “Morir duro”, “Sixteen Candles” y “The Breakfast Club” fallecieron el 12 de octubre en Atlanta a los 74 años.

La familia de Burch dijo que Burch murió después de una batalla de cuatro meses contra el cáncer de endometrio. «Estamos desconsolados y en shock ante la perspectiva de vivir sin nuestra madre vibrante, encantadora, divertida, especial e increíblemente amorosa. Su espíritu generoso tocó tantas vidas, profesional y personalmente, y estamos infinitamente orgullosos del legado que deja», escribió su familia en un comunicado.

Nacida en Newburgh, Nueva York, Burch comenzó su carrera en Los Ángeles como profesora de educación para sordos. Mientras sustituía a un asistente que trabajaba para un ejecutivo de Universal, Burch se interesó en la industria cinematográfica. Comenzó su carrera de casting a principios de la década de 1980, donde se desempeñó como directora de casting para películas como «Psycho II», «Forbidden World», «DC Cab» y «Smokey and the Bandit Part 3».

Burch se convirtió en colaboradora frecuente del director John Hughes, donde supervisó el casting de «Sixteen Candles», «The Breakfast Club» y «Weird Science».

Burch trabajó en varias películas a lo largo de la década de 1980, como «The Running Man», «Dick Tracy», «Coming to America», «Three Amigos», «Mask», «42», «Hot Shots! Part Deux and Mafia». En 1988, Burch eligió a Bruce Wills para interpretar a John McClane en «Duro de matar», que recaudó más de 143 millones de dólares en la taquilla mundial. Burch luego eligió el reparto para la secuela de 1990, «Duro de matar 2».

A lo largo de la década de 2010, Burch supervisó el casting de las series «Los juegos del hambre», «Iron Man 3», «Figuras ocultas» y «Bessie». Su proyecto final, “Este es por el que me recordarán”, se lanzará en 2026.

Además de su trabajo como directora de casting, Burch fue miembro activo de Casting Society y de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

A Burch le sobreviven sus hijas Samy, guionista y Molly, excantautora; sus yernos Alex Mechanik y Dailey Toliver, y su hermana gemela, Janice Papolos.