El director de calidad de IMAX tenía 77 años

David Keighley, ImaxEl primer director de calidad, murió después de una batalla contra el cáncer el 28 de agosto. Tenía 77 años.

«Honramos la vida y el legado de David Keighley, un verdadero pionero de la presentación cinematográfica y una de las voces más emblemáticas de IMAX», dijo la compañía en un comunicado. «Durante décadas, se desempeñó como nuestro primer director de calidad y supervisó la postproducción en más de 500 películas IMAX».

Keighley trabajó en el papel durante más de 15 años. Trabajó y colaboró ​​con varios cineastas en la industria, como Christopher Nolan, Francis Ford Coppola, James Cameron y más. El último proyecto de Keighley en IMAX supervisaba «The Odyssey» de Nolan, que se lanzará en los cines el 17 de julio de 2026.

«Ningún cineasta de hoy podría filmar o proyectar una película de cualquier formato hoy si no fuera por David Keighley, toda nuestra industria le debe una deuda masiva», dijo Nolan en un comunicado. «Si bien me rompe el corazón saber que no terminaremos ‘la Odyssey’ juntos, me consuela saber que él supervisó personalmente el procesamiento y la impresión de todo lo que filmamos».

«Recuerdo haber trabajado tan vívidamente con David en muchos proyectos, comenzando hace 25 años cuando comencé a explorar 3D digital con IMAX», dijo Cameron. «Era un aliado fuerte y un verdadero creyente en la creación de la mejor experiencia de cine para el público de todo el mundo».

Comenzando su carrera en 1972 con su esposa y socia comercial Patricia, la pareja fundó David Keighley Productions, una compañía de postproducción con un enfoque en gran formato. Más tarde ese año, el dúo codirigió «Catch the Sun», comenzando su asociación de décadas con IMAX.

En 1988, IMAX adquirió David Keighley Productions 70 mm, donde Keighley supervisó múltiples impresiones de películas IMAX y las aprobó personalmente.

Keighley recibió anteriormente el premio Inaugural Special Achievement in Film Achievement in Film de la Asociación Giant Screen, donde fue honrado junto con su esposa con el premio a logro sobresaliente de la Asociación Giant Screen Theatre. Se desempeñó como miembro de la Academia de Artes y Ciencias de la Cine y la Sociedad Estadounidense de Cinematógrafos, miembro de la vida de la SMPTE, donde recibió un receptor anterior de la Medalla de Oro Herbert T. Kalmus por un gran logro en las películas de color.

A Keighley le sobreviven su esposa, sus tres hijos Geoff, Chris y Jennifer, y dos nietos, Sam y Eli.