El director de ‘Buenas noticias’ sobre cómo encontrar comedia negra en la crisis del secuestro de los años 70

Director Byun Sung Hyun‘s netflix película «Albricias”, una comedia negra inspirada en un incidente real de secuestro de los años 70 que abarca Japón, Corea del Sur y Corea del Norte, marca la cuarta colaboración del cineasta con el aclamado actor. Sul Kyung-gu.

La película, producida por Star Platinum, dramatiza un incidente ocurrido en 1970 en el que un grupo comunista secuestró un avión de pasajeros y lo desvió hacia Pyongyang. La historia sigue a un misterioso reparador conocido sólo como «Nadie» (Sul) que organiza una operación encubierta para llevar el avión a un lugar seguro, trabajando bajo las órdenes de Park Sang-hyeon (Ryoo Seung-bum), director de la Agencia Central de Inteligencia de Corea. Hong Kyung interpreta a Seo Go-myung, un teniente de élite de la Fuerza Aérea involucrado sin saberlo en la misión de «secuestrar dos veces» el avión desde tierra. El elenco también incluye a Takayuki Yamada, Kippei Shiina, Kim Seung-o, Show Kasamatsu y Nairu Yamamoto.

Para Byun, el proyecto representó un giro deliberado después de su thriller de acción de Netflix de 2023, “Kill Boksoon”. «Quería abordar una comedia negra, así que comencé a buscar incidentes de la vida real que pudieran adaptarse al género», dice el director. Variedad. “Cuando me encontré con este incidente por primera vez en un programa de televisión hace unos años, supuse que algún día se adaptaría a una película, aunque nunca imaginé que sería yo quien lo haría”.

Al elaborar la historia, el director decidió mantener intactos los hechos conocidos mientras ficcionalizaba la dinámica detrás de escena. «En mi investigación, tuve cuidado con los aspectos del caso que son de conocimiento público: la superficie de la historia», explica. «Pero la dinámica interna desconocida, que también resuena con el tema de la película, es donde introduje la ficción. En otras palabras, aunque el resultado del incidente sigue siendo no ficción, ficcioné el curso de los acontecimientos que condujeron a él».

“Buenas Noticias” está estructurado en cinco capítulos distintos. «A medida que el tono cambia ligeramente a lo largo de la historia, pensé que una estructura basada en capítulos sería la mejor manera de gestionar estos cambios», dice Byun. «De lo contrario, la atmósfera de la película podría haber resultado desigual».

«Cuando estaba trabajando en el guión, no terminé la historia primero y luego la dividí en capítulos; en cambio, me basé en una estructura de capítulos desde el principio», señala el director. «Lo abordé desde el principio con la intención de darle a cada capítulo su propio tono distintivo».

A diferencia de los thrillers tradicionales sobre secuestros que se basan en gran medida en el suspenso, Byun decidió centrarse en el comportamiento humano bajo presión. «No tenía necesariamente la intención de que el público se llevara ningún mensaje específico de la película. Se trataba más bien de mi propia ambición como cineasta de hacer algo diferente», dice.

Trabajar con Sul por cuarta vez después de “The Merciless”, “Kingmaker” y “Kill Boksoon” presentó un desafío único para Byun. «Después de trabajar con el mismo actor en tres películas seguidas, inevitablemente has aprovechado mucho de lo que tiene para ofrecer», admite. “Así que seguí pensando en qué diferentes aspectos de él aún podía explorar”.

La solución vino de revisar el trabajo anterior de Sul, en particular la obra maestra de Lee Chang-dong de 2002, “Oasis”. «Para Nobody, quería que encarnara la idea de un hombre que deliberadamente asume el papel de su personaje en Oasis, como si el personaje estuviera actuando», explica Byun. «Como resultado, su actuación parece un poco más teatral y realzada que su tono habitual. Pero al mismo tiempo, traté de capturar los momentos fugaces y genuinos que revelan el verdadero lado de Nadie».

Aunque ambientada durante un momento políticamente cargado en la historia de la Guerra Fría, Byun cree que la película habla de las tensiones geopolíticas actuales. «Creo que la situación actual es más o menos similar», afirma. «Incluso después de 50 años, sentí que esta historia todavía podría resonar hoy, porque la dinámica central no ha cambiado mucho».

«En cierto modo, esta película es similar a ‘Kingmaker’, ya que estaba abordando un género que siempre había querido como director», dice Byun. Él distingue “Good News” de “Kill Boksoon”, que asumió principalmente para trabajar con la estrella Jeon Do-yeon. “Normalmente no prefiero las películas de acción; para ser honesto, rara vez las veo”, confiesa.

«El cine negro político es un desafío, pero personalmente creo que la comedia negra es un género aún más difícil de manejar», añade Byun. «Fue todo un desafío, pero estaba decidido a hacer justicia a esta película».

Byun ahora planea pasar a diferentes géneros. «Probablemente no volveré a hacer otra comedia negra hasta dentro de al menos 10 años porque ya he obtenido suficiente satisfacción personal con ésta», dice. «Se siente como si hubiera superado un obstáculo que me propuse, así que creo que exploraré un género diferente en el futuro». Sin embargo, los fanáticos pueden esperar que su toque característico permanezca. “Creo que cierto tipo de humor, especialmente el irónico, siempre estará presente en mis películas, sin importar el género”, añade.

“Good News”, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Busan, ahora se transmite en Netflix.