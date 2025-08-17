El director de ‘Black Swan’ empujó a Natalie Portman y Mila Kunis Rivalry

«Cisne negro«Regresa a los cines los días 21 y 24 de agosto, jugando en IMAX por primera vez para celebrar quince años desde que el thriller psicológico llegó a los cines por primera vez. Director. Darren Aronofsky recientemente reunido con estrellas Natalie Portman y Kunis para reflexionar sobre el aniversario de hitos de la película para ModaY su discusión reveló que el director había intentado y no pudo avivar la rivalidad entre las dos estrellas para reflejar su disputa sobre la pantalla.

«Mi opinión es que estaba tratando de ser un director astuto y hacer que discutieran», admitió Aronofsky, «Mila y Natalie se dieron cuenta muy rápidamente de lo que estaba haciendo y me burlé de mí, por lo que rápidamente se convirtió en una broma que todos entendimos. Ambos son muy inteligentes e instantáneamente estaban al tanto de cualquier truco que estaba jugando».

El método de Aronofsky estaba destinado a ayudar a los actores a meterse en el personaje, ya que ambas interpretan a las bailarinas en la película, compitiendo por la facturación superior en una prestigiosa producción de «Swan Lake». La disputa en pantalla entre los dos se convierte en un sueño febril de violencia, engaño y abuso, tanto mental como físico.

Detrás de escena, sin embargo, Portman y Kunis fueron demasiado profesionales y se apoyaron mutuamente para ceder ante las tácticas de Aronofsky. «Recuerdo que me separé de Mila y que no estábamos mucho en el mismo espacio cuando no estábamos disparando», recordó Portman, pero cuando el director intentaba que la apagara con comentarios sobre el talento y el compromiso de Kunis, ella respondió: «¡Es tan jodidamente talentosa y la amo tanto y estoy feliz de que esté haciendo un gran trabajo!»

Kunis enfrentó situaciones similares. Ella dijo: «Darren me decía: ‘Nat está funcionando muy, muy duro. Ni siquiera está tomando los sábados y domingos». Entonces le enviaría un mensaje de texto a Nat y ella diría: ‘… ¿No, no?’ Creo que así es como descubrimos lo que Darren estaba haciendo, pero todo fue muy divertido «.

Sin embargo, ambos actores reflexionaron con cariño sobre su experiencia trabajando con Aronofsky. «‘Black Swan’ fue la primera vez que sentí que tenía una meta con un director, donde cada uno de nosotros siempre supo exactamente qué decir. Cada vez que hablamos, sentía que me daba una pequeña llave que desbloqueaba una escena para mí», dijo Portman. Kunis agregó que cuando los periodistas le preguntaban sobre la intensidad de Aronofsky en el set, ella respondió: «‘En realidad es un tipo realmente amable y encantador que nos llevó a ver’ Crepúsculo ‘una vez porque tuvimos el día libre». Y los periodistas siempre estaban tan decepcionados que no era un alma torturada que nos trataba como basura «.

Su colaboración valió la pena, ya que «Black Swan» ganó $ 329.4 millones en la taquilla mundial. Portman se llevó a casa su primer Premio de la Academia por su actuación y la película obtuvo cuatro nominaciones adicionales, incluida la Mejor Película y el Mejor Director de Aronofsky.

Portman lo resumió bien cuando se reflexionó sobre su primera vez viendo la película, llamándola «impactante y estimulante de una manera realmente maravillosa». El público podrá revivir esa conmoción y asombro en IMAX el próximo fin de semana, y la próxima película de Aronofsky, «Achagten robando», llegará a los cines el 29 de agosto.