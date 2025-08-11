Yakarta, Viva – Presidente Director de PT Agrinas Nusantara Food Joao Angelo de Sousa Mota presentó su renuncia a la Agencia de Gestión de Inversiones de Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) hoy. Se sabe que Joao solo ha servido durante 6 meses.

Respondiendo a esto, Director ejecutivo (CEO) y entre Indonesia Rosan Roeslani aseguraron que los servicios de los socios y partes interesadas de Agrinas se llevarán a cabo como de costumbre. Operacional Bullido La comida también fue normalmente.

«El proceso de transición de liderazgo se llevará a cabo de manera ordenada, medible y planificada para garantizar el funcionamiento suave del programa estratégico, así como la continuidad de la dirección y el propósito de la compañía», dijo Rosan como una declaración recibida en Yakarta, lunes 11 de agosto de 2025.

Rosan dijo y entre Indonesia respetó la decisión personal de Joao de renunciar al cargo de presidente del director de PT Agrinas Pangan Nusantara. «Apreciamos esta decisión como un paso profesional y se procesaremos de acuerdo con las disposiciones y el gobierno de la compañía aplicable», dijo Rosan.

Afirmó, y entre Indonesia, el principio del buen gobierno corporativo (GCG) está estrictamente en todos los aspectos de la compañía operativa.

Cada acción corporativa, incluso en PT Agrinas Food Nusantara, se lleva a cabo después de pasar por un estudio de factibilidad integral e integral.

«El proceso en curso asegura que cada decisión se tome con el principio de precaución, apoye la sostenibilidad del desempeño de la empresa y mantenga la confianza de las partes interesadas», dijo Rosan.

Como gerente de inversiones estratégicas, Rosan aseguró y entre Indonesia está comprometido con la transparencia, la responsabilidad y la aplicación de un buen gobierno corporativo en toda la entidad comercial.

Anteriormente, Joao Angelo presentó oficialmente su renuncia como presidente presidente de PT Agrinas Pangan Nusantara después de su período de liderazgo que duró seis meses.

«Soy el director gerente de PT Agrinas Food Nusantara que quiere decir que hoy, el 11 de agosto de 2025, continuamos la renuncia presentada y entre esta tarde», dijo Joao.

Joao se disculpó por sentir que no había hecho una contribución real a la empresa y la economía nacional, así como al bienestar de los agricultores.

«Hemos ocupado este puesto directamente hoy hemos servido durante 6 meses. No hemos podido hacer una contribución real y directa a la economía del país o nuestra contribución para realizar el bienestar de los agricultores», dijo Joao.