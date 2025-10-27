El director Andy Muschietti sobre Matar a los niños

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers del estreno de la serie “Eso: Bienvenido a Derry”, ahora transmitiendo en HBO Max.

El primer episodio de “It: Bienvenido a Derry” da inicio no solo a una, sino a tres posibles temporadas de televisión centradas en la ciudad homónima de Maine y los orígenes de su desgarradora maldición de payaso, los cocreadores de la serie Andy y Barbara Muschietti decir Variedad. «Nuestra gran historia consta de tres temporadas, basadas principalmente en los tres ciclos críticos de Pennywise, que son 1962, 1935 y 1908», dice Andy.

Como revela el primer episodio, la temporada 1 tiene lugar principalmente en 1962, 25 años antes de los eventos de “It: Chapter One”. Como precuela directa de la Andy MuschiettiPelícula dirigida por 2017, explora la generación anterior de niños y adultos en Derry, combatiendo y desentrañando los orígenes del antagonista de la franquicia Pennywise the Clown (Bill Skarsgård).

Cortesía de Brooke Palmer/HBO

Mientras que las dos películas de Muschietti «It» siguieron las principales historias de la novela de Stephen King de 1986, «Welcome to Derry» explora la historia más profunda a la que se alude a lo largo del libro. «Entré en el libro y miré los interludios», dice Andy. «Me di cuenta de que había una historia oculta allí, y que Stephen King estaba dejando migajas que podrían guiarnos en alguna parte. Es una historia contada al revés».

Los Muschietti se mostraron reacios a compartir detalles sobre el futuro a largo plazo de la serie, aunque el libro ofrece pistas sobre lo que sucedió en Derry durante los ciclos anteriores de Pennywise. Los orígenes de la ciudad son extraños e involucran un objeto celeste que se estrella contra Derry y un ser divino parecido a una tortuga llamado Maturin. Los espectadores con ojos de águila notarán momentos en los que las tortugas aparecen en pantalla en las películas “It”, así como en “Welcome to Derry”. «Son muchos huevos de Pascua», dice Andy riendo, «y en el transcurso de estas tres temporadas, probablemente nos acerquemos más al significado de la tortuga, cómo afecta el comportamiento de nuestros personajes y la historia mitológica de fondo».

Cortesía de Brooke Palmer/HBO

También aparece en el libro y se amplía en el primer episodio del programa la oscura historia de racismo de Derry. En el estreno, el mayor Leroy Hanlon (Jovan Adepo) llega a Derry, predominantemente blanca, para encontrarse rápidamente con faltas de respeto y ataques racistas. El libro también vincula los orígenes de Pennywise con la población nativa americana original de Derry en una alegoría colonial. «Stephen King es un escritor muy sensible a la injusticia social», dice Andy, «Habla sobre la maldad de un payaso, pero principalmente se refiere a las cosas malas que nos hacemos unos a otros como seres humanos. La mayoría de las cosas horribles que suceden en Derry son creadas por el hombre».

Si bien este comentario social estaba presente en el subtexto de las películas de “It”, sale a la superficie en el programa. El énfasis refleja los cambios culturales y políticos que han tenido lugar desde que se estrenaron las películas en 2017 y 2019. Barbara, productora ejecutiva de ambas películas y de la serie, dice: «Muchos de nosotros estamos en estado de alarma. Hay más conciencia y recepción de todos estos asuntos porque los peligros que pensábamos que habían desaparecido han regresado. Esto nos toca descaradamente».

Sin embargo, los horrores intelectuales del programa de ninguna manera diluyen la sangre en pantalla. El primer episodio, dirigido por Andy, presenta tres secuencias con muchos efectos especiales de encarnaciones monstruosas que atacan a niños. El primero viene en el El impactante frío del espectáculo se abre.en el que una madre da a luz a un bebé demoníaco que posteriormente ataca a un niño de 11 años.

Cortesía de HBO

«Andy y yo teníamos muy claro que teníamos que empezar el espectáculo con algo muy fuerte», dice Barbara.

“Porque así es como establecimos el tono en las películas, tanto con Georgie [Jackson Robert Scott] escena y el Adrian Mellon [Xavier Dolan] escena. Así que teníamos que llegar a algo muy intenso”.

La escena final del episodio es igualmente gráfica y añade un giro desgarrador a la trama. El episodio presenta un conjunto de personajes jóvenes que el público supone serán los héroes principales del programa. Sin embargo, en la escena final, el bebé mutante regresa para matar a la mitad de ellos en una secuencia brutal. Como dice Andy, el giro comunica que «nadie está a salvo en este mundo».

«No es un suspenso en el sentido clásico», continúa. «Te quedas sin nada. Te preguntas: ‘¿Y ahora qué?'»

Brooke Palmer/HBO

«Para nosotros era importante contar una historia muy impredecible, porque no podíamos repetir las películas», dice Barbara. «Necesitábamos a los niños, porque no existe ‘It’ sin niños, y necesitábamos que se hicieran amigos y lucharan juntos contra este monstruo. Pero necesitábamos subvertir la historia de alguna manera».

Con siete episodios más por venir, cada uno de los cuales se transmitirá los domingos por la noche en HBO, y dos temporadas más en el horizonte, es probable que se produzcan más giros. Dado el clímax fatal del primer episodio, el futuro de la historia es nebuloso y opaco. Sólo una cosa es segura: nadie está a salvo en Derry.