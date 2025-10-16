El director abofetea a un estudiante por fumar y el DPR solicita que se hagan cumplir las regulaciones escolares

Jacarta – Vicepresidente de la Comisión de fumar en el medio ambiente escuela.

Aunque ambas partes se han reconciliado, Lalu Hadrian enfatizó que este incidente debería ser una lección valiosa para todas las escuelas de Indonesia.

Según él, las normas escolares deben respetarse, pero no con violencia. Se requiere que los estudiantes obedezcan las reglas de la escuela y no se les permite fumar en el ambiente. educación.

«Pero director de escuela «Tampoco se permite a los profesores utilizar la violencia de ninguna forma contra sus alumnos», dijo Lalu Hadrian en su declaración del jueves 16 de octubre de 2025.

Hizo hincapié en que la aplicación de la disciplina debe tener un carácter educativo y no un castigo físico. Las sanciones para los estudiantes que infrinjan las normas, dijo Lalu Hadrian, pueden darse en forma de entrenamiento que fortalezca el carácter y la responsabilidad.

«Las sanciones pueden adoptar la forma de actividades sociales, entrenamiento o asesoramiento. El principio es educar sin causar daño», añadió.

El caso del director que abofeteó a un estudiante por fumar termina pacíficamente Foto : Captura de pantalla de Instagram @detik.indo

El político del PKB también recordó a los padres de los estudiantes que no se apresuren a llevar los asuntos ante la justicia cuando se produzcan fricciones en el entorno escolar.

«Si hay un problema entre un profesor y un alumno, lo mejor es resolverlo mediante un diálogo amistoso. No se limite a denunciarlo a la policía, porque la escuela es un lugar de educación, no un escenario de conflicto», subrayó.

Entonces Hadrian espera que el caso en SMAN 1 Cimarga se convierta en un impulso para que todas las partes, maestros, estudiantes y padres construyan un clima educativo que sea seguro, ético y mutuamente respetuoso.

«Las escuelas deben ser espacios que forjen el carácter, no lugares que fomenten el miedo. Todas las partes tienen la responsabilidad de mantener el espíritu de la educación», concluyó.