El diputado Sule del NCP (SP) escribe al CM Fadnavis sobre el caso de admisión de drogas acusado en el BJP







Líder del Partido del Congreso Nacionalista (SP) y diputado de Baramati Supriya Sule El miércoles escribió una carta al Ministro Principal de Maharashtra, Devendra Fadnavis. El líder del PNC (SP), al escribir la carta al Ministro Principal, insta a que se tomen medidas inmediatas ante la supuesta admisión de un acusado en un caso de contrabando de drogas desde Tuljapur al Partido Bharatiya Janata (BJP).

Supriya Sule, en su carta al Ministro Principal, que publicó en la cuenta X de la red social, expresó su preocupación después de que surgieran informes de que personas de Tuljapur, incluidos los acusados ​​en un caso relacionado con drogas, fueron incluidas en el BJP en la oficina del partido en presencia de altos dirigentes.

En su carta, Supriya Sule también escribió: «En un sistema democrático, cada partido político tiene derecho a ampliar su organización; no hay razón para estar en desacuerdo al respecto. Pero al mismo tiempo, todos los que trabajan en la vida pública también tienen la responsabilidad moral de no dar pie a ninguna tendencia antisocial indeseable; también deben estar de acuerdo con esto».

El líder del PNC enfatizó además que si bien cada partido político tiene derecho a expandir su organización, aquellos en la vida pública tienen la responsabilidad moral de no apoyar a elementos antisociales o criminales.

Afirmó que la cuestión exige una atención seria para garantizar que “el contrabando de drogas no sea patrocinado en Maharashtra” y fortalecer la campaña antidrogas del estado.

El diputado Baramati escribió además: «Usted es el jefe del Estado; tiene muchas tareas por delante. Por lo tanto, tal vez esta noticia no le haya llegado, o puede que no haya sido informado sobre los antecedentes de la persona en delitos relacionados con las drogas. Suponiendo esto, le escribo esta carta. Todos estamos con usted en la lucha contra las drogas, teniendo en cuenta el interés público. Le había informado a este respecto anteriormente también a través de una carta».

ella instó CM Fadnavis tomar las medidas adecuadas contra los responsables y enviar un mensaje positivo a la sociedad contra las actividades relacionadas con las drogas.

«Esperamos que preste mucha atención a este incidente en Tuljapur y tome las medidas adecuadas contra los afectados. Esta cuestión es muy importante para enviar un mensaje positivo a la sociedad de que el contrabando de drogas no será patrocinado en Maharashtra y para fortalecer la campaña antidrogas. Espero que tomen debida nota de esto», añadió el diputado Supriya Sule.





