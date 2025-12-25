El diputado adjunto de la RPD Cucun construye una casa de reubicación para las víctimas de deslizamientos de tierra en Bandung

Jacarta – Vicepresidente RPD RI, Nieto de Ahmad Syamsurijal tomar medidas rápidas para construir Casa reubicación para residentes afectados por desastres corrimiento de tierras en la aldea de Wargaluyu, distrito de Arjasari, regencia Bandung.

La primera piedra fue colocada directamente por Cucun el jueves 25 de diciembre de 2025. Cucun dijo que los pasos para construir la casa de reubicación se tomaron en base a un llamado humanitario.

Teniendo en cuenta, dijo, que los residentes afectados se encuentran en una situación de emergencia y necesitan una vivienda adecuada lo antes posible.

Entiende que el proceso formal de manejo de desastres a través del mecanismo presupuestario del gobierno lleva mucho tiempo, comenzando con los informes de BPBD a las agencias técnicas relevantes. Mientras tanto, las víctimas del deslizamiento de tierra ya no tienen casa donde vivir.

«Si se espera el procedimiento presupuestario, especialmente porque es a finales de año, seguramente llevará tiempo. Mientras tanto, los residentes han perdido sus hogares debido a los deslizamientos de tierra. Por lo tanto, tomé la iniciativa de financiar esta reubicación con esfuerzos personales», dijo Cucun.

Se construirán un total de ocho unidades de vivienda de reubicación mediante la colaboración familiar. Cuatro unidades están financiadas directamente por Cucun Ahmad Syamsurijal, mientras que las otras cuatro unidades cuentan con el apoyo de Humaira Zahrotunnoor, miembro del DPRD Provincial de Java Occidental.

Cucun enfatizó que la construcción de esta casa de reubicación no se basó en intereses personales, sino como una forma de responsabilidad social y humanitaria.

«No se trata de querer ser visto o elogiado. Es una responsabilidad puramente humanitaria. Si Dios quiere, aceleraremos el desarrollo para que los residentes puedan vivir inmediatamente en hogares seguros y dignos», afirmó.

En la misma ocasión, el vicepresidente general del PKB agradeció la solidaridad de la comunidad y la atención del gobierno local, desde el jefe del subdistrito hasta el jefe de la aldea, que inmediatamente intervino para hacer frente al impacto del desastre.

También enfatizó la importancia de la mitigación de desastres a largo plazo, especialmente a través de esfuerzos para mantener el equilibrio ambiental y la sostenibilidad.

«No debemos centrarnos sólo en el desarrollo físico post-desastre. Restaurar y mantener el ecosistema ambiental es muy importante para que desastres similares no vuelvan a ocurrir con mayores impactos. Esta es nuestra responsabilidad compartida», afirmó.

A la ceremonia de inauguración asistieron miembros del DPRD provincial, del DPRD distrital, líderes comunitarios, funcionarios de aldea, jefes de subdistrito, jefes de aldea, elementos del TNI-Polri, así como familias beneficiarias. Los residentes parecían entusiasmados por el inicio de la construcción de casas de reubicación en lugares que se consideraban más seguros.