El diplomático indonesio fue asesinado a tiros, la Comisión de la Cámara de Representantes. Le pedí al gobierno de investigación de Perú Perú que se completara

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes I de la prosperada facción del Partido de la Justicia (PKS), Sukamta, expresó sus profundas condolencias por el incidente tiroteo que golpeó a una persona diplomático Indonesia, Zetro Leonardo Purba en cinco, Perúel lunes 1 de septiembre de 2025.

«En nombre de la facción PKS y la Comisión de la Cámara de Representantes I, expresamos sus más profundos condolencias a las familias de las víctimas y todas las filas de la Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia por la muerte de uno de los mejores diplomáticos de la nación. Esta es nuestra pena juntas como la nación indonesia», dijo Sukamta en su declaración, el martes 2 de septiembre, 2025.

Ilustración de disparos – Foto especial de Doc Foto : Viva.co.id/muhammad Faidurrahman (South Kalimantan)

Sukamta enfatizó que el tiroteo de diplomáticos es una acción muy grave y viola la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, que garantiza la seguridad de los diplomáticos en el país de colocación.

«Instamos al gobierno de Perú y a las autoridades locales a realizar una investigación exhaustiva, transparente y responsable de este incidente. El gobierno de Perú está obligado a proporcionar protección, garantizar la seguridad y garantizar que no haya más amenazas para el personal diplomático indonesio», dijo Sukamta.

Además, le pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia que aumente inmediatamente la coordinación con Interpol, las Naciones Unidas y la Autoridad de Seguridad de Perú para que el caso pudiera revelarse de inmediato, y reveló si este incidente estaba relacionado con delitos organizados, pandillas, pandillas. criminal Internacional, o indicaciones de terrorismo transnacional.

Agregó que el gobierno garantizaría la seguridad de toda la embajada de Indonesia y el personal de ciudadanos indonesios en Perú, asignaría las posibles amenazas de seguridad y fortalecerá la seguridad de las instalaciones diplomáticas en el territorio latinoamericano.

«La seguridad ciudadana indonesia es una prioridad. No queremos que este incidente se repita, especialmente si existe una posible participación de las pandillas criminales internacionales o las prácticas de corrupción a nivel local que desencadena una protección débil», explicó Sukamta.

«Debemos asegurarnos de que nuestros representantes diplomáticos puedan llevar a cabo sus deberes de manera segura y digna. Si hay indicios de la participación de pandillas criminales u grupos organizados, el estado debe estar presente y firme», concluyó.