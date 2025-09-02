El diplomático indonesio en Perú fue asesinado a tiros por OTK, el ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono, transmitió un profundo dolor

Yakarta, Viva – Ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia (Ministro de Relaciones Exteriores), Sugión transmitir un profundo dolor por la muerte de un diplomático de Indonesia, Zetro Leonardo Purba (40) en cinco, Perú.

«Yo, como líder del Ministerio de Asuntos Exteriores, me siento tan profunda tristeza», dijo Sugión en una declaración de video, el martes 2 de septiembre de 2025.

Sugión enfatizó que se había comunicado con la familia del difunto Zetro y la embajada indonesia en Perú. Entregó un mensaje a la familia para que permanezca firme y duro en enfrentar el desastre.



Según los informes, el diplomático de la embajada indonesia en Lima, Perú, Zetro Leonardo Purba, fue asesinado a tiros

«También hemos realizado conversaciones por teléfono, a la esposa del difunto y también al embajador en Lima. Transmitimos el dolor que es tan profundo», dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono

«Oramos para que el fallecido sea colocado en el mejor de todo el Todopoderoso. También le decimos a su esposa que sea paciente y hardcore frente a este desastre», dijo.

Sugiono explicó que Zetro era una figura muy trabajadora en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se aseguró de que el proceso de devolver el Zetro tardío a Indonesia funcionara sin problemas.

«Un empleado que está lleno de dedicación y espero lo mejor que podamos dar para investigar este caso a fondo. Luego, llevar a cabo el proceso de devolver al fallecido a Indonesia», concluyó.

Para información, un diplomático de Indonesia, Zetro Leonardo Purba (40) se convirtió en víctima tiroteo Brutal en Perú. El trágico evento ocurrió en el distrito de Lince, Kota Lima, el lunes 1 de septiembre de 2025, hora local.

Reportando desde Infobae, la policía dijo que el tiroteo tuvo lugar frente al edificio de apartamentos donde vivía la víctima, en Jalan César Vallejo.



Ministro de Relaciones Exteriores Sugión en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta

Leonardo, que acababa de regresar de la oficina, fue detenido por dos hombres desconocidos que vinieron usando una motocicleta. Sin decir mucho, los perpetradores dispararon tres tiros a la víctima, uno de ellos golpeó la cabeza.

La víctima fue llevada a la Clínica Javier Prado, pero su vida no fue ayudada por las lesiones graves experimentadas. Mientras tanto, la esposa que esperó en la entrada del apartamento sobrevivió al ataque, a pesar de tener que presenciar el trágico momento de primera mano. En la actualidad, él y sus dos hijos están bajo protección policial.