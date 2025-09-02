El diplomático fue asesinado a tiros por OTK en Perú, Comisión, solicité una evaluación del sistema de seguridad

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes I, Dave Laksono le pidió al gobierno que evalúe el Sistema de Seguridad Ciudadana Indonesia (WNI), incluido Diplomático quien está de servicio en el extranjero.

Dave reveló que respondiera a la muerte del diplomático indonesio, Zetro Leonardo Purba Cual disparo De Perú por personas desconocidas (OTK).

«El Gobierno, especialmente el Ministerio de Asuntos Exteriores, debe evaluar inmediatamente el sistema de seguridad para todos los representantes indonesios en el extranjero, incluida la colocación del personal, la coordinación con los funcionarios locales y la mitigación de riesgos», dijo Dave a periodistas del complejo del Parlamento Senayan, Yakarta, el martes 2 de septiembre, 2025.

Según los informes, el diplomático de la embajada indonesia en Lima, Perú, Zetro Leonardo Purba, fue asesinado a tiros

«Y luego es una obligación para el gobierno en su conjunto asegura la seguridad de los diplomáticos. Porque en el futuro cercano hay dos eventos bastante patéticos para nuestros diplomáticos», continuó.

Además, Dave solicitó que el gobierno de Perú realice una investigación exhaustiva y transparentemente el caso de tiroteo. Dave también consideró que los perpetradores deben ser castigados de acuerdo con las regulaciones aplicables.

«Instamos a que la autoridad de Perú realice una investigación exhaustiva y transparente, y asegura que los perpetradores sean juzgados de acuerdo con la ley aplicable, con escolta activa del Ministerio de Asuntos Exteriores a través de diplomáticos y leyes», dijo.

El político del Partido Golkar enfatizó que el estado debe estar presente para proporcionar asistencia psicológica y legal a las familias de las víctimas. Además, también garantiza el cumplimiento de los derechos de las víctimas.

«Esta tragedia no debe aprobarse sin claridad legal y mejora sistémica. La Comisión de la Cámara de Representantes continuaré supervisando este proceso para el honor y la seguridad de nuestros diplomáticos en todo el mundo», concluyó.

Para obtener información, un diplomático de Indonesia, Zetro Leonardo Purba (40) se convirtió en víctima de un tiroteo brutal en Perú. El trágico evento ocurrió en el distrito de Lince, Kota Lima, el lunes 1 de septiembre de 2025, hora local.

Reportando desde Infobae, la policía dijo que el tiroteo tuvo lugar frente al edificio de apartamentos donde vivía la víctima, en Jalan César Vallejo.

Ilustración de disparos – Foto especial de Doc Foto : Viva.co.id/muhammad Faidurrahman (South Kalimantan)

Leonardo, que acababa de regresar de la oficina, fue detenido por dos hombres desconocidos que vinieron usando una motocicleta. Sin decir mucho, los perpetradores dispararon tres tiros a la víctima, uno de ellos golpeó la cabeza.

La víctima fue llevada a la Clínica Javier Prado, pero su vida no fue ayudada por las lesiones graves experimentadas. Mientras tanto, la esposa que esperó en la entrada del apartamento sobrevivió al ataque, a pesar de tener que presenciar el trágico momento de primera mano. En la actualidad, él y sus dos hijos están bajo protección policial.