El diplomático de RI en la embajada indonesia en Lima fue reportado muerto por OTK





Yakarta, Viva – una persona diplomático Embajada de la República de Indonesia (Embajada de Indonesia) De LimaPerú, Según los informes, Zetro Leonardo Purba murió después de convertirse en víctima tiroteo El cinco del lunes por la noche, 1 de septiembre hora local.

Según los informes de los medios locales, Panamericana Television, que fue monitoreado en Yakarta el martes, el diplomático murió después de que alguien desconocido le disparó a unos pocos metros de su residencia en Lince, Lima.

Se informó que el joven canciller estilista en la embajada de Indonesia en Lima estaba en bicicleta con su esposa cuando le dispararon.

Fue evacuado a la Clínica Javier Prado, pero su vida no pudo ser salvada.

La esposa sobrevivió al ataque, y actualmente todavía está bajo la protección de la policía local.

Según la información de la policía local, Zetro acaba de llegar a Perú por su asignación diplomática hace cinco meses. Era conocido por haber servido en el Consulado General de Indonesia en Melbourne, Australia.

La policía local y el equipo forense local han realizado la escena del crimen donde la muerte del diplomático. Según la información de los medios locales, la Embajada Indonesia en Lima ha coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú con respecto a este incidente.

Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia solo hizo una declaración de condolencia para la muerte de Zetro a través de la cuenta de Instagram @Kemlu_Ri. (Hormiga)

Página siguiente La policía local y el equipo forense local han realizado la escena del crimen donde la muerte del diplomático. Según la información de los medios locales, la Embajada Indonesia en Lima ha coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú con respecto a este incidente.









Fuente