El diplomático de la embajada indonesia en Perú fue asesinado a tiros, ¿cómo es la seguridad de su familia?

Yakarta, Viva – El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Ministerio de Asuntos Exteriores) asegura un aumento en la seguridad a la familia del fallecido personal Embajada de Indonesia Cinco Zetro Leonardo Purba que fueron víctimas del tiroteo el lunes 1 de septiembre, así como para el Ciudadano indonesio De Perú en general.

Leer también: Los soldados de TNI disparan a los residentes en Papua Entrop



«La embajada indonesia en Lima prestó gran atención a las familias de las víctimas, incluso al trasladar su residencia a un lugar más seguro», dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Vahd Nabyl A. Mulacholsa, en un comunicado transmitido el jueves.

Dijo que la familia Zetro también había recibido una supervisión en capas y guardia de la policía local.

Leer también: Fuego de la casa en Kalideres, 2 personas asesinadas





Zetro Leonardo Purba (40) Staff de la Embajada Indonesia en Lima, Perú, que fue asesinado a tiros

Además, para garantizar la condición de los ciudadanos indonesios en Perú en general, la embajada de Indonesia en la preparación de las instalaciones de comunicación de 24 horas y el acceso a las redes sociales de WhatsApp para transmitir información relacionada con el desarrollo de las condiciones existentes, dijo NAPYL.

Leer también: Accidente de tren turístico en Lisboa Portugal, 15 personas fueron asesinadas



«Por esta razón, es alentado por los ciudadanos indonesios que están en Perú a poder aprovechar estas instalaciones de comunicación», dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Aunque con esta mejora en la seguridad, Nabyl aseguró que las actividades en la Embajada de Indonesia en Lima todavía funcionaban como de costumbre, pero aún prestaban atención al desarrollo de la situación.

Zetro Leodard Purba, un joven canciller de la Embajada Indonesia en Lima, fue asesinado a tiros por una persona desconocida cerca de su residencia el lunes 1 de septiembre, hora local.

En respuesta al incidente, el viceministro de Asuntos Exteriores (Wamenlu) Anis Matta dijo que su partido evaluaría inmediatamente el esquema de protección para el diplomático y personal que se coloca en el extranjero.

«Definitivamente será una lección, por lo que el caso de que aprenderemos a aumentar la protección para nuestros diplomáticos en el extranjero», dijo Anis después de una reunión de trabajo con la Comisión de la Cámara de Representantes I en el Complejo Senayan, Yakarta, martes 2 de septiembre de 2025.

Continuó: «Lo estamos estudiando y esperamos que Dios lo desee, habrá una nueva política que podamos tomar más tarde para protección para nuestros diplomáticos», dijo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia no ha recibido ningún informe sobre el motivo del tiroteo, dijo Anis, al tiempo que aseguraba que su partido no recibiera información sobre la supuesta intimidación experimentada por Zetro.

Sin embargo, el viceministro había mencionado que este caso era «similar al robo», considerando que Zetro recibió un disparo después de tomar dinero en un cajero automático. (Hormiga)