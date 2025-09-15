El diploma presidencial de candidatos se mantiene en secreto, KPU niega proteger a Jokowi

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión Electoral General (KPU), Mochammad Afifuddin explicó las reglas del documento grado Como uno de los requisitos de registro para candidatos presidenciales y vicepresidenciales que no deben divulgarse al público sin aprobación.

AFIF enfatizó que las reglas ajustaban la ley de la divulgación de información pública.

«Eso solo se ajusta a la regulación en la Ley de apertura de información pública en la Ley 14 de 2008», dijo Afif en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, el lunes 15 de septiembre de 2025.

«El punto generalmente está en los datos de alguien y las partes que más tarde si lo establecemos en la nominación presidente Y el vicepresidente, incluidos los datos que existe hoy, está relacionado con los datos excluidos «, continuó.

Dijo que hay varios documentos cuya confidencialidad debe mantenerse. Uno de ellos son los registros médicos de los diplomas. AFIF reiteró que el documento secreto debe obtener la aprobación si desea que se le abra al público.

«Ciertos documentos en las comillas de las reglas para mantener la confidencialidad, por ejemplo, relacionadas con los registros médicos, luego documentos escolares o diplomas», dijo.

Por otro lado, Afif enfatizó que la regulación fue realizada por la KPU no dirigida a proteger a nadie. Afifuddin afirmó que esta decisión no tenía la intención de proteger Brillo y Gibran. Afirmó que esta regla es ajustar la ley en la divulgación de información pública.

«Nada está protegido, porque hay una prueba de consecuencia que debemos hacer, cuando hay una parte que pregunta en nuestro PPID. Por lo tanto, hay información que la institución debe regular, lo que se excluye, cuál no es», dijo Afif.

Para obtener información, la Comisión General de Elecciones (KPU) cerrará la reunión de información en el documento de los requisitos de los candidatos presidenciales y los candidatos vicepresidenciales en las próximas elecciones de 2029. Esto fue declarado por el decreto de KPU número 731 de 2025, que se determinó el 21 de agosto de 2025.

La decisión declaró que «establecer el documento de los requisitos del par de candidatos presidenciales y vicepresidenciales como información pública excluida por la Comisión Electoral General».

Algunos documentos de requisitos para registrarse para candidatos presidenciales y vicepresidenciales no pueden abrirse al público sin aprobación, incluido el diploma.

Hay 16 puntos de decisión, que luego los documentos de requisitos no serán revelados por la KPU al público. Hay dos puntos que están en el centro de atención, incluido el octavo punto es un currículo vitae, un perfil corto y un historial de cada candidato.

Luego, en el punto 12 de la excepción de la evidencia de graduación en forma de una fotocopia del diploma, un certificado de aprendizaje u otro certificado legalizado por la unidad de educación o el programa de educación secundaria.

«Basado en el decreto de la KPU 731/2025, ha establecido información sobre el documento de los requisitos para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales (segundo dictamen) ha sido excluida dentro de los 5 años, excepto el secreto que se revela para dar la aprobación y/o divulgación por escrito en relación con el cargo de alguien en el cargo público», dijo el presidente de KPU, en su estado de la declaración en su estado de la declaración, en su estado de septiembre.

La KPU evalúa las consecuencias del peligro si los documentos de requisitos se abren al público, incluidos los diplomas. Porque, la información se utiliza para los requisitos de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales en el proceso de las etapas de registro de la pareja de candidatos presidenciales presidenciales.

«Las consecuencias de los peligros de la apertura de la información. La información sobre el documento de los requisitos del par de candidatos presidenciales y vicepresidenciales se utiliza en el proceso de las etapas de registro de la pareja de candidatos presidenciales y vicepresidenciales», dijo Afif.