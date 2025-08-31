El diploma de la escuela secundaria Ahmad Sahroni fue saqueado por las masas, el valor promedio se convirtió en un material interna intimidado

Yakarta, Viva – Lo más destacado de Ahmad Sahronimás imparable. Después de su casa en el área de Tanjung Priok, el norte de Yakarta, fue saqueada por las masas, ahora los documentos personales están en la forma grado Su escuela secundaria estaba circulando ampliamente en las redes sociales.

El diploma se subió por primera vez una cuenta @Abilball En la plataforma X. Según la información, el documento fue encontrado por los residentes durante el saqueo de la casa de Sahroni que tuvo lugar el sábado 30 de agosto de 2025. ¡Desplácese para obtener más información!

En el documento, se escribió que Sahroni tomó educación en la escuela secundaria en el año escolar 1993/1995 con 3359 número de padres. Pero aquellos que inmediatamente incautaron la atención del público no fueron simplemente sus datos, sino registros de valor académico. De la fila de números enumerados, Sahroni solo tiene un valor promedio de 6, con el número más alto registrado solo 7.

El público inmediatamente habló sobre este hallazgo. Muchos ciudadanos juzgan irónicamente, considerando que Sahroni a menudo parece confiado como político e incluso ha hecho una fuerte declaración sobre la gente.

«Beg@ Organized, los pantes no son los únicos que GA está haciendo», dijo Netizen.

«Njir, valor de la cueva de Gedean», dijo otro.

«Ya una escuela privada, el valor está en la amenaza nuevamente», dijo el ciudadano.

La ola de comentarios se está calentando porque la gente lo asocia con las palabras de Sahroni que fueron virales hace algún tiempo. En un evento en North Sumatra, el viernes 22 de agosto de 2025, aludió a las críticas al DPR con oraciones que provocaron controversia.

«Por favor, critique, ¿qué quiere hacer? Pero no vaya al exceso. Daña la mentalidad de los humanos. Mentalidad humana que es como una persona en el mundo», dijo Sahroni en ese momento.

La declaración encendió la ira del público, y ahora se consideró que el valor académico descubierto fortalecía el estigma negativo contra él. Tarifa de los internautas, Sahroni no tiene derecho a subestimar a las personas cuando su propio historial académico está lejos de jactarse.

Además, el diploma descubierto también planteó una discusión más amplia sobre la integridad de los funcionarios públicos. Muchas partes critican que, en lugar de estar ocupados mostrando un estilo de vida lujoso y un discurso controvertido, los representantes de las personas deben centrarse en la tarea principal: defender los intereses de la comunidad.

Ahora, no solo la propiedad que se agota se saquea de su casa, sino una reputación Ahmad Sahroni También destruido a los ojos del público. Desde colecciones privadas hasta calificaciones académicas de períodos escolares, todos se han convertido en consumo público y despiadados.