El diploma de Jokowi fue nuevamente demandado a través de la demanda ciudadana, el demandante solicitó un juez

Surakarta, Viva – La audiencia inaugural de la demanda de diploma de Joko Widodo (Jokowi) se celebró nuevamente en el Tribunal de Distrito de Surakarta (PN), martes (16/09/2025). Sin embargo, el juicio debe posponerse porque uno de los acusados, a saber, la Policía Nacional, no estaba presente. Por otro lado, el demandante a través de su abogado también presentó una solicitud de reemplazar al panel de jueces.

Leer también: Roy Suryo CS vaya al DPR, pidiendo una audiencia que discuta los diplomas de Jokowi y Gibran



El panel de jueces presidido por Putu Gde Hariadi decidió que la audiencia se pospuso hasta el martes 30 de septiembre de 2025, y ordenó al empleado que devolviera la llamada a la Policía Nacional como acusado IV.

Más allá de eso, el abogado del demandante, Muhammad Taufiq, expresó objeciones porque el panel de jueces que manejó este caso eran los mismos que aquellos que habían juzgado una demanda similar antes. En ese momento, la demanda contra la ley (PMH) estaba relacionada Diploma de Jokowi terminó con el veredicto rechazado.

Leer también: El DPR solicitó una declaración del canciller de UGM para ser la referencia principal para la polémica del diploma de Jokowi



«Por lo tanto, si durante el juicio siempre presenta el mismo juez, me atrevo a decir que el 150 por ciento de la decisión será la misma. Que el tribunal no está autorizado a aceptar la demanda de Sodara», dijo.

Leer también: Rector: UGM tiene una prueba auténtica Joko Widodo que asisten a conferencias, KKN a la graduación



Taufiq afirmó que su partido había preparado pruebas y estaba listo para presentar un diploma en el juicio. Consideró la demanda demanda ciudadana Esta vez fue diferente de la demanda de PMH ordinaria.

«No tenemos que demostrar el diploma de Jokowi original o falso, pero solo mostramos que este país no está bien», concluyó.

En este caso, Jokowi se sentó como acusado I. Rector de la Universidad Gadjah Mada (UGM) Prof. Ova Emilia se convirtió en Demandada II, Canciller Adjunto Prof. Wening como Demandado III, así como la Policía Nacional como Demandada IV. Esta demanda fue presentada por dos ex alumnos de UGM, Top Taufan y Bangun Sutoto, con el caso número 211/PDT.G/2025/PN SKT.

En respuesta a la objeción del demandante, el abogado de Jokowi, YB Irpan, declaró que la cuestión del reemplazo del panel de jueces era la autoridad del presidente del Tribunal de Distrito de Surakarta.

«Por el momento, sigo explorando la sustancia en lugar de una demanda, ya sea que ya tengamos los pensamientos que tenemos que hacer, pero demasiado temprano si transmitimos al público», concluyó. (Mahfira putri/tvone/solo)