El dinero incautado de Khalid Basalamah no fue devuelto a la congregación, el KPK reveló la razón

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Explique el motivo de la confiscación de un poco de dinero del propietario de la agencia de viajes Hajj de Pt Zahra Oto Mandiri o Uhud Tour Khalid Zed Abdullah Basalamah, y no lo devuelve a su congregación.

«Primero, el dinero todavía está en Ustaz Khalid Basalamah«Dijo la actuación interina y la ejecución de KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, Yakarta, jueves 18 de septiembre de 2025 por la noche.

ASEP explicó que debido a que el dinero todavía estaba almacenado por Khalid Basalamah y aún no había sido devuelto a sus fieles, el KPK considera la necesidad de confiscar como evidencia de supuestos casos de corrupción para determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el ministerio de la religión en 2023-2024.

Ilustración de la corrupción Foto : pexels.com/tima miroshniche

«Evidencia de que de hecho hay una persona del Ministerio de Religión que pide dinero de cada congregación por el costo de la aceleración Haji soñando Especialmente «, explicó.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de devolver el dinero a los peregrinos de Khalid Basalamah, ASEP dijo que esto fue decidido por el panel de jueces.

«Cuando fue llevado al juicio, esperamos el veredicto del juez. El veredicto del juez con respecto a la decisión sobre el dinero fue confiscado para el estado o devuelto», dijo.

Si el panel de jueces decidió que el dinero fue devuelto, se le dio a la congregación de Khalid Basalamah.

Anteriormente, Khalid Basalamah, que también era presidente de la Asociación de la Oficina de Viajes de Hajj, nombró la principal asamblea de los viajes de Indonesia, Hajj y Umrah (Hajj Mutiara), al aparecer en el canal de YouTube Kasisolusi cargado el 13 de septiembre de 2025, reveló que había devuelto dinero relacionado con el caso de la cuota de HAJJ a la caja de la cuota HAJJ.

Mientras que el dinero es un costo por peregrinos de Uhud Tour hasta 122 personas al Comisionado de PT Muhibbah Mulia Ibnu Mas’ud. En cuanto a la persona, se requiere que pague 4.500 dólares estadounidenses.

Además, Khalid dijo que 37 de los 122 peregrinos debían pagar un dinero adicional de 1,000 dólares estadounidenses. Cuando no paga, la visa de Khalid no será procesada por Ibn Mas’ud.

El dinero que se ha pagado a Ibn Mas’ud se devuelve después de que termina la peregrinación.

El KPK anunció que comenzó a investigar el supuesto caso de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El ex ministro de religión que YAQUT asistió a la llamada del KPK

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la distribución de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)