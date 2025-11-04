El dinero del pueblo no se puede robar, se lo devolvemos al pueblo

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto enfatizó que todas las políticas de su gobierno deben ser a favor de intereses pueblo Lotes. El Jefe de Estado destacó la importancia de una gestión limpia y eficiente de las finanzas estatales.

«Esta es la presencia del Estado. ¿De dónde viene? Dinero ¿Eso? El dinero proviene del dinero del pueblo, el dinero proviene de los impuestos, el dinero proviene de los activos estatales. Por eso tenemos que evitar todas las fugas. Realmente tenemos que detener el fraude y la corrupción. El dinero de la gente no se puede robar porque se lo devolveremos servicio para la gente. Así que no se preocupen», dijo el presidente Prabowo en su discurso al inaugurar la estación Tanah Abang Baru, Yakarta, el martes 4 de noviembre de 2025.

El presidente Prabowo Subianto en la base aérea Halim Perdanakusuma Foto : Equipo de prensa del presidente Prabowo Subianto

El Jefe de Estado explicó que fortalecer el transporte público como los servicios del Tren Eléctrico (KRL) es una forma de presencia del Estado en la prestación de servicios asequibles. El gobierno, dijo el presidente, está comprometido a cubrir la mayor parte de los costos operativos del transporte público para que toda la comunidad pueda seguir disfrutándolo.

Además, el Presidente Prabowo expresó su optimismo respecto de la fuerza económica cada vez más independiente de Indonesia. El Jefe de Estado se refirió a los logros del gobierno en el mantenimiento de la seguridad alimentaria y los esfuerzos hacia la autosuficiencia energética en los próximos años.

«Gracias a Dios, el gobierno que dirijo rápidamente, el equipo que me ayudó tuvo éxito. Tenemos la mayor producción de alimentos en la historia de la República. Nuestras reservas de alimentos son ahora las más grandes, reservas mientras se estableció la República de Indonesia. Estamos seguros en el sector alimentario y seguiremos estando seguros», dijo el presidente Prabowo.

En esta ocasión, el Jefe de Estado también destacó la importancia de la confianza en uno mismo y el orgullo por las capacidades de la propia nación. El presidente valoró el progreso tecnológico y los servicios de PT KAI, que se consideraban acordes con los estándares internacionales.

«Estoy a menudo en el extranjero, nuestro tren no es inferior a ningún otro tren. Así que somos una nación, sí, tratemos de que los niños de la nación hagan cosas buenas, grandes, que sean admiradas por otras naciones, sí, sí, también las respetamos y apreciamos», dijo el Jefe de Estado.

El presidente Prabowo Subianto en la base aérea Halim Perdanakusuma Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Al cerrar sus comentarios, el presidente Prabowo expresó su agradecimiento al Ministerio de Transporte y a PT KAI por su servicio al pueblo indonesio. «Los trenes son nuestro orgullo. Trenes del pasado. ¿Cómo se llamaban en Java? Sepur, Sepur. Pero manténganlos limpios», concluyó el Jefe de Estado.