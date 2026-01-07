El dinero de las ventas de petróleo venezolano sólo puede usarse para comprar productos estadounidenses

Washington, VIVA – Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Triunfo confirmó que Venezuela sólo comprará productos fabricados en Estados Unidos como parte de un “acuerdo” con Washington.

Trump hizo esta declaración a través de su cuenta Truth Social el miércoles 7 de enero de 2026, luego del control estadounidense de Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro el sábado pasado.

Trump dijo que las ganancias de la venta aceite Venezuela a EE.UU. sólo se puede utilizar para comprar productos estadounidenses.

«Me acabo de enterar de que Venezuela SÓLO comprará productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciban de nuestro nuevo acuerdo petrolero», escribió Trump en Truth Social.

«Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses y medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela».

En otras palabras, continuó Trump, Venezuela está comprometida a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio.

Dijo que fue una elección «sabia» y algo bueno para los venezolanos y los estadounidenses.