El dinero de la pensión para la vida del DPR es suficiente para los préstamos para automóviles nuevos

Yakarta, Viva – A diferencia de los trabajadores de oficina ordinarios, los miembros RPD Obtenga un centro de jubilación de por vida a pesar de que solo está sentado por un período. Este privilegio está garantizado por la ley durante mucho tiempo y continúa entrando en vigencia hoy. De hecho, cuando murieron los representantes del pueblo, la jubilación aún podía ser enviada a la pareja dejada atrás.

El Reglamento de Retiro de DPR está regulado en la ley número 12 de 1980 con respecto a los derechos financieros/líderes administrativos y miembros de altas instituciones estatales. Esta regulación es la base legal que hace que los miembros de DPR sean tranquilos para enfrentar la vejez. No importa cuánto tiempo lleva el cargo, la jubilación continúa fluyendo del presupuesto estatal cada mes.

La cantidad de jubilación principal se calcula en función de un término con una cierta fórmula. El artículo 13 establece que el número mínimo de pensiones es del 6 por ciento y un máximo del 75 por ciento de la base de la pensión. Cuanto más tiempo se sienta en el escaño legislativo, mayores serán los derechos recibidos.

Sin embargo, las últimas disposiciones técnicas son más simples. Carta de Ministro de Finanzas S-520/Mk.02/2016 y SE Secretaría General del DPR enfatizó que los miembros de DPR tenían derecho a una jubilación del 60 por ciento del salario básico mensual. Esto es lo que hace que el valor sea bastante fácil de calcular.

Según las regulaciones aplicables, el orador del DPR recibió un salario básico de RP. 5,040,000. Con un cálculo del 60 por ciento, la jubilación mensual alcanza RP 3,020,000. Esta cantidad es ciertamente bastante significativa para las medidas salariales posteriores a la jubilación.

Para el vicepresidente del DPR, el salario básico se establece en RP 4,620,000 por mes. La jubilación es automáticamente RP. 2,770,000 cada mes. Mientras que los miembros ordinarios sin puestos obtienen RP 2,520,000 por mes.

A primera vista, esta cifra puede no ser demasiado grande en comparación con el salario activo del DPR lleno de beneficios. Sin embargo, no olvide que este fondo es válido para una vida incondicional. De hecho, para las parejas que quedan atrás, permanece líquido.

En comparación con las cuotas del vehículo, el dinero de la pensión de DPR es equivalente al crédito móvil urbano. Desde la búsqueda de Viva Automotive el martes 30 de septiembre de 2025, con cuotas de RP. 2 millones a RP. 3 millones, la jubilación de los miembros del DPR puede cubrir las tarifas mensuales de los automóviles LCGC o los autos de la ciudad. Es decir, su jubilación aún puede ser elegante con nuevas ruedas.

Por ejemplo, el último Toyota Agya, que tiene un precio a partir de RP. 167 millones. Con un DP ligero y 60 meses de tenor, las cuotas varían de RP 2.7 millones por mes. Este automóvil tiene un motor de 1.2L, gasolina económica y adecuado para el uso diario en áreas urbanas.

Otra opción es el Honda Brio Satya con precios que comienzan en RP. 170 millones. Las cuotas son alrededor de RP 2.8 millones por mes con un motor I-VTEC de 1.2L con 90 ps. Además de ahorrar combustible, el diseño también es elegante para la jubilación de los representantes de las personas.