El ‘Día del Padre’ de Aleksi Salmenpera revela de primera vista

Finlandia Producciones de Tekele ha revelado la primera mirada del drama anticipado de Aleksi Salmenperä «Día del Padre».

Salmenperä es el galardonado director y escritor detrás de «Void» «Burbuja» y «The Mine», pero su octava característica, que se presentará en el evento de la industria del Festival de Cine de Helsinki Asunto de cine finlandés – Será «diferente de sus películas anteriores», subrayó.

«Cuando se trata de las reacciones de aquellos que lo han visto, parecen ser más emocionales. ¡Lo que por supuesto se siente genial! Aún más porque los aficionados representan el 60% del elenco principal».

Añadió: «Realmente traté de mantener la trama más simple que nunca y olvidarme del libro de reglas. Al escribir, seguí recordándome a mí mismo sobre la realidad: evité la tentación de la imaginación. Me pregunté: ‘¿Cómo no sucedería esto en una película?’ y siguió ese sendero «.

En la película, que se estrenará en la primavera, las gemelas adolescentes deciden finalmente encontrar a su padre. Nunca lo han conocido a él y a su madre (Laura Birn) sigue siendo mamá en el tema, pero su investigación los lleva a enfermo de Tinke (Tomi Lindfors) y su único amigo Veikko (Tommi Korpela).

«Lo que hace que esta película sea especial es Tomi Lindfors. Es un hombre con un pasado trágico», dijo Salmenperä sobre su liderazgo.

«Ha estado bebiendo durante 40 años y perdió a todos sus seres queridos. Está en una condición física débil, que no puede esconderse, y sin embargo, es brillante, positivo y educado. Tomi no quiere la lástima de nadie y no ve su vida como un fracaso. Fue lo suficientemente valiente como para llevar todo esto a la mesa».

Lindfors «básicamente se interpreta en la película», admitió Salmenperä, con «todos sus problemas y heridas».

Fue el amigo de la infancia de Tomi, el conocido actor Tommi Korpela, quien los presentó cuando estaba disparando «Vacío».

«Tomi desempeñó un pequeño papel en esa película y me impresionó su presencia frente a la cámara. Todo el concepto de ‘Día del Padre’ fue más o menos basado en su amistad, por lo que tuve suerte de que Tomi realmente quería desempeñar el papel. El guión fue escrito a su alrededor. No puede ocultar su condición física o su encanto».

«Antes de la sesión, me preguntó si estaba bien que él sintiera un poco de compasión con su personaje. Dije: ‘Está bien. Pero no dejes que la cámara la vea'».

Según la productora Miia Haavisto, Salmenperä «se atreve a ver el humor en la realidad algo dura» y lo lleva a su dirección, para que se sienta «crudo, auténtico y conmovedor».

«Estoy particularmente orgulloso de que el ‘Día del Padre’ sea una historia original ambientada en la actualidad, especialmente dado lo raras que se han vuelto tales historias en los últimos años», dijo, calificándola de «un capítulo único pero lógico en su trabajo artístico».

«Espero que la película muestre cuán frágiles y perdidos somos todos. Pero, en lugar de rendirnos, abarca esa realidad y solidaridad que todavía existen».

Tekele Productions, fundada en 2017 y propiedad de Haavisto, Marja Pihlaja y Julia Elomäki, también está trabajando en los próximos títulos «Matarsh». por Suvi West, también conocido como «cuando Johan Johanaš desapareció a las montañas», y «The Offspring» de Niklas Lindgren.

La compañía con sede en Helsinki acaba de adquirir el 20% de las películas de ego frágiles, dirigida por el productor y CEO Johan-Sebastian Rintala y el desarrollo de la serie de thriller «Octopus» escrita por Emmi-Liia Sjöholm.

«Estoy emocionado de continuar produciendo proyectos de comedia de Fragily Ego Films y Arthouse, solo ahora con el respaldo de Tekele Productions. Realmente he disfrutado trabajar con Tekele y estoy aún más emocionado de construir sobre esa colaboración en este nuevo capítulo para mi propia compañía», noté Rintala, con Haavisto agregando: «Es inspirador que tiene esta conexión que ahora hemos solucificado. Mejor en esta industria y para hacer proyectos mejores y más fuertes «.