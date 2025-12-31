El día del juicio final después de las críticas a Chris Hemsworth

El «Vengadores: el día del juicio finalLa campaña de marketing continuó con un adelanto centrado en Thor que deleitó a muchos fanáticos de Marvel al contrastar marcadamente con los divisivamente tontos «Thor: Love and Thunder”, la carpa de 2022 que marcó Chris HemsworthLa última salida como el Dios del Trueno. El Thor con los ojos llorosos que aparece en el avance de “Doomsday” orando antes de la batalla está a kilómetros de distancia del bromista tonto en el que Thor se convirtió en el MCU.

«Padre, toda mi vida he respondido a cada llamado, al honor, al deber, a la guerra. Ahora el destino me ha dado algo que nunca busqué. Un niño, una vida no tocada por la tormenta», dice Thor en el teatro «Doomsday» en un tono ultra serio. «Concédeme la fuerza de los viejos padres, para que pueda luchar una vez más, derrotar a un enemigo más y regresar a casa con ella. No como un guerrero, sino como calidez, para enseñarle no la batalla, sino la quietud, la clase que nunca conocí. Por favor, padre, presta atención a mi palabra».

Darle a Thor su propio teaser inquietante de “Doomsday” envía un mensaje claro a los fanáticos de Marvel de que el superhéroe está cambiando de tono para su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel. Si bien “Love and Thunder” ganó unos sólidos 760 millones de dólares en todo el mundo en el verano de 2022, polarizó a los fanáticos al llevar a Thor al límite de la tontería. Incluso Hemsworth criticó la película y admitió que se estrenará en 2023. perfil de la revista GQ que “Love and Thunder” era “demasiado tonta” para su propio bien.

«Creo que nos divertimos demasiado. Se volvió demasiado tonto», dijo Hemsworth sobre la película. «Siempre es difícil estar en el centro y tener una perspectiva real… Me encanta el proceso, siempre es un viaje. Pero no sabes cómo va a responder la gente».

Hemsworth dijo que sus mayores críticos eran los amigos de su hijo. «Son un grupo de niños de ocho años criticando mi película. ‘Pensamos que esta tenía demasiado humor, la acción era genial pero los efectos visuales no eran tan buenos'», dijo. “Me estremezco y me río por igual”.

El actor duplicó su apuesta un año después en Edición de mayo de 2024 de Vanity Fairdiciendo: «Quedé atrapado en la improvisación y la locura, y me convertí en una parodia de mí mismo. No mantuve el aterrizaje».

Hemsworth agregó que se sintió frustrado con el personaje mientras lo interpretaba en cuatro películas independientes de Marvel y en películas adicionales de «Los Vengadores», y explicó: «A veces me sentía como un guardia de seguridad del equipo. Leía las líneas de todos los demás y decía: ‘Oh, tienen cosas mucho más geniales. Se están divirtiendo más. ¿Qué está haciendo mi personaje?’ Siempre se trataba de: ‘Tienes la peluca puesta’. Tienes los músculos. Tienes el disfraz. ¿Dónde está la iluminación? Sí, soy parte de esta gran cosa, pero probablemente soy bastante reemplazable”.

A pesar de las autocríticas, Hemsworth siempre tuvo claro que quería darle otra oportunidad a Thor y darle a los fans el Dios del Trueno que se merecen tras el paso en falso de “Love and Thunder”. Él también dijo Semanal de entretenimiento en 2023 que su próxima película de Thor tendría que ser “impredecible”.

«No quiero seguir haciéndolo hasta que la gente esté tan agotada que pongan los ojos en blanco cuando me vean aparecer en la pantalla como ese personaje», dijo Hemsworth. «Si el público quiere verlo, y si hay algo que creemos que es emocionante y divertido, entonces genial. Me ha encantado poder reinventar ese personaje unas cuantas veces. Aún no tengo la respuesta, pero me encantaría intentarlo y [figure out] cómo podemos hacerlo de nuevo y mantenerlo un poco impredecible”.

“Avengers: Doomsday” se estrena en cines el 18 de diciembre de 2026. Mira el avance de Thor en el video a continuación.