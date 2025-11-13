El ‘Día de Peter Hujar’ se vende en varios territorios adicionales

“Día de Pedro Hujar,”, que se estrenó en el Sundance de este año y también se presentó en la Berlinale, se ha vendido en varios territorios adicionales. Tienda de películas se encarga de las ventas internacionales.

Los acuerdos previamente anunciados incluyen la adquisición de los derechos por parte de Janus Films para Norteamérica, donde la película se estrenó el 7 de noviembre en el Lincoln Center, mientras que Picturehouse Entertainment adquirió los derechos para el Reino Unido e Irlanda.

Entre los últimos compradores se encuentran Condor Distribution (Francia), Mubi (América Latina, Europa del Este, Subcontinente Indio, Turquía, Italia, Grecia y Portugal, entre otros), Salzgeber (Alemania y Austria), Imagine Film Distribution (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), Cirko Film (Hungría), Filmin (España), Nonstop Entertainment (Escandinavia y Países Bálticos), Mayfly (Polonia) y Hooray Films (Taiwán).

La película está escrita y dirigida por Ira Sachscuyos créditos incluyen “Passages”, “Keep the Lights On” y “Love Is Strange”.

“Peter Hujar’s Day” se desarrolla durante un período de 24 horas en diciembre de 1974 y se centra en una conversación entre el fotógrafo Peter Hujar (Ben Whishaw) y su amiga cercana, la escritora Linda Rosenkrantz (Rebecca Hall), quienes grabaron su charla para un proyecto de arte. Hujar, que murió de SIDA en 1987, sólo se hizo famoso como artista después de su muerte.

Owen Gleiberman de Variedad describió la película como una “mágica (…) cápsula del tiempo de una película”.

Jordan Drake y Jonah Disend son los productores estadounidenses junto con One Two Films, con sede en Berlín. Fred Burle y Aaron Craig coprodujeron.

La película es una presentación de Complementary Colors, Blink Productions y Primo Content en asociación con We Are Films y Materia Cinema.

Los productores ejecutivos son Lucas Joaquin, Paul Weston, Corin Taylor, Michelle Jaffe, Martin Kalina, Nicolas Pérez Veiga, Alfredo Pérez Veiga, Franklin Laviola, Nicholas Laviola, Ellis Fox, Sol Bondy, Nadine Rothschild, Inés Massa, Whishaw, Hall y Adam Kersh. Alex Mitow se desempeña como productor asociado.