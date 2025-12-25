El día de Navidad, Said invita a las personas a cultivar un sentido de cariño y compasión

Jacarta – El presidente del DPP del PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, recordó la importancia de la atención social entre los creyentes. religioso en el impulso de la celebración de la Raya Natal 2025. Ejemplifica la historia de la lucha de Isa o Jesús como ejemplo en el impulso de la Navidad.

Said explicó que el nacimiento de Jesús, conocido en la creencia islámica como el profeta Isa, no estuvo acompañado de lujos ni privilegios sociales.

También invitó a todos los elementos de la nación a aprovechar el momento navideño para continuar manteniendo actitudes de cuidado, compasión y amor mutuo.

Estos valores de amor se consideran relevantes para responder a los desafíos humanitarios globales y al mismo tiempo fortalecer la armonía entre las comunidades religiosas en Indonesia.

Said aludió a cómo Siti Maryam enfrentó acusaciones y sufrimiento, hasta que Allah SWT le presentó un milagro al niño Jesús. El evento, afirmó Said, afirmó la grandeza de Dios y al mismo tiempo mostró una fuerte dimensión humana.

«La energía espiritual que posee el profeta Isa está completamente dedicada a ayudar a los demás. A los que sufren, y siempre cultivando una actitud de compasión. Esta actitud de cuidado, compasión o afecto mutuo es lo que debemos seguir cuidando», dijo Said en su declaración escrita, citada el jueves 25 de diciembre de 2025.

Añadió que el milagro que Nadi Isa recibió de Allah SWT tuvo dos dimensiones principales, a saber, la trascendencia y el antropocentrismo. Trascendentalmente, este milagro muestra la grandeza de Dios.

Mientras tanto, antropocéntricamente, este poder se utiliza para ayudar a quienes experimentan desastres o angustias.

Said evaluó que el ejemplo del profeta Isa fue muy relevante para reducir las tensiones globales. Según él, actualmente la situación mundial se ve ensombrecida por el deterioro ecológico y la competencia energética.

«El mundo será más pacífico si los creyentes religiosos se aman unos a otros. Las diferencias de creencias no deberían ser un muro divisorio, sino que deberían interpretarse como diversidad para que podamos aprender unos de otros», afirmó Said.

Como musulmán, también invitó a fomentar el espíritu del Islam cosmopolita, como lo ejemplificó el cuarto Presidente de la República de Indonesia, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

«Puede socializar y trabajar juntos felizmente, no sólo con compañeros musulmanes, puede incluso traspasar los muros de los lugares de culto, puede «hacer amigos amistosos» y trabajar junto con sacerdotes, sacerdotes, bante y bedande, incluso figuras religiosas locales», dijo.