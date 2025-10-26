El día antes del incidente de la caída, Timothy Anugerah aparentemente tuvo tiempo de compartir su tesis con su madre.

Jacarta – Sharon, madre del fallecido Premio Timoteo reveló que había invitado a su hijo a comer juntos el día antes del incidente que cayó desde el cuarto piso del edificio FISIP de la Universidad Udayana. Mientras comían, los dos discutieron la tesis en la que Timothy estaba trabajando actualmente. En ese momento, Sharon dijo que su hijo había confesado atascado trabajando en su tesis.

«Ese martes llevé a Timmy a comer para discutir la tesis porque sabía que el miércoles era el horario de consulta de tesis. No quería que lo ayudaran, ‘déjame ayudarte porque mamá tiene casi 15 años como profesora, así que mamá sabe qué partes de los estudiantes necesitan ayuda’. No quería continuar. El martes dijo: ‘Sí, mamá, estoy estancado’, dijo: ‘Lo siento, mamá, estoy estancado, lo intenté pero No estoy progresando'», recordó Sharon citado en la transmisión. YouTubeDenny Sumargo.

En ese momento, Sharon reveló que no se atrevía a sospechar que su hijo parecía deprimido por la tesis en la que estaba trabajando. Pero pudo ver que su hijo parecía confundido.

«Vi confusión, no me atrevía a sospechar (que estaba deprimida) porque no sabía cuál era la definición de persona deprimida», dijo Sharon.

Sharon tampoco pudo responder a las preguntas que le hicieron sobre la posible caída de Timothy Anugerah el miércoles 15 de octubre debido a un problema de tesis.

«No puedo responder a eso, si alguien pregunta si existe una posibilidad, creo que todos en nosotros tenemos una posibilidad», añadió.

Sharon también recordó la conversación que tuvo con su hijo durante el almuerzo del martes, o más bien el día antes del incidente. En ese momento escuchó la explicación de su hijo sobre el material que se discutiría en la tesis de Timoteo.

«Mientras comíamos juntos, me explicó que su tesis trataba sobre los estudios literarios de David Harvey. Entonces me explicó cuál era el concepto teórico de David Harvey, y por lo que me explicó, concluí que lo que había tomado era demasiado amplio», dijo.

Después del almuerzo, los dos corrieron inmediatamente a casa y discutieron la tesis de su hijo antes de ser llevados a consultar con el supervisor de Timothy el miércoles 15 de octubre.