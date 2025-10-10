El devastador error de Orion Kerkering pone fin a la temporada de los Filis

Pocos lanzadores fueron más valiosos de cara al 2025 Filis de Filadelfia que Orión Kerkering. Sin embargo, ahora estará intrínsecamente ligado a cómo terminó su temporada para siempre.

El devastador error de tiro de Kerkering con dos outs en la undécima entrada permitió a Hyeseong Kim anotar la carrera que aseguró la serie en la estrecha derrota de los Filis por 2-1 en la entrada extra ante los Dodgers de Los Ángeles en el cuarto juego de la NLDS.

Los Filis superaron a los Dodgers 15-13 en la temporada al mejor de 5, pero fueron eliminados en cuatro juegos por los campeones mundiales reinantes.

Kerkering estuvo empatado en el liderato entre todos los lanzadores de los Filis en apariciones (69) y lideró a todos los relevistas primarios en victorias (8) este año.

A pesar de su efectividad de postemporada de 6.75, Kerkering también estuvo sólido en la postemporada, lanzando a un FIP de 2.01 y un WHIP de 0.75 en 2 2/3 entradas; lanzó en todos los juegos de la serie de cuatro juegos.

El error de Orion Kerkering en la undécima entrada se pudo evitar

Kerkering solo enfrentó a dos bateadores y ni siquiera obtuvo una decisión: Jesús Luzardo cargó con la mala suerte después de permitir una carrera sucia cuando Kim anotó con un tiro errante del lanzador que pasó por encima de la cabeza del receptor JT Realmuto.

«Una vez que la presión me afectó, pensé que JT podía lanzar un poco más rápido», dijo Kerkering, según Associated Press. “[It was a] Un tiro un poco más rápido que intentar cruzarlo hacia Bryce. [Harper at first]. Así que sólo un tiro de caballos.

Aunque Kerkering puede terminar asumiendo su error inoportuno por el resto de su vida, o al menos el resto de su carrera como jugador, los Filis tuvieron amplias oportunidades de ganar el juego antes de dejarlo en manos de un lanzador de relevo que lanzara a una base.

«Lo siento por él porque está poniendo todo sobre sus hombros», dijo el manager de los Filis, Rob Thomson. «Ganamos como equipo. Perdemos como equipo».

Los Filis consiguieron sólo una carrera y cuatro hits en 41 apariciones en el plato el jueves. Estuvieron 1 de 7 con corredores en posición de anotar, con el jardinero Nick Castellanos impulsando la única carrera en un doble rompehielos en la séptima entrada, con un out.

Sin embargo, los Filis intentaron aguantar con toda su vida durante los últimos nueve outs, con Thomson pasando directamente del abridor Cristopher Sánchez al cerrador Jhoan Durán, potencialmente para los últimos nueve outs.

Durán hizo lo mejor que pudo, considerando que entró con primera y segunda y sin out, pero aún así perdió la ventaja cuando dio boleto a Mookie Betts con las bases llenas en una cuenta de 3-2.

Los Filis se fueron de 9-0 contra el relevista de los Dodgers, Roki Sasaki, y no consiguieron un hit después del doblete de Castellanos en las últimas cuatro entradas. Solo tuvieron una aparición en el plato con un corredor en posición de anotar en ese lapso, y el jardinero severamente comprometido Harrison Bader se ponchó para terminar la mitad de la undécima entrada.

“Nos mantuvieron a raya durante ocho entradas, y simplemente no pudimos seguir adelante al final”, dijo el bateador designado de los Filis, Kyle Schwarber.

Los Filis eligieron a Orion Kerkering

Kerkering se sintió terrible después de su error, sin embargo, Thomson notó cómo su equipo apoyó al jugador de 24 años en su momento más difícil, en una prueba más de por qué los Filis ganaron 96 juegos en la temporada regular.

«Eso te dice de qué están hechos», dijo Thomson. «Ellos ganan como equipo; pierden como equipo. Se apoyan mutuamente. Por muy malo que se sienta [is]es bueno verlos estar ahí el uno para el otro”.